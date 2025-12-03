El sueldo básico subirá en promedio 5400 pesos por mes hasta llegar a 376.600 pesos en agosto de 2026. Equivaldrá a solo un tercio de la canasta básica total y queda por debajo de la canasta de indigencia.
Caputo confirmó la negociación con los bancos
El ministro de Economía aseguró que, con la concreción de ese préstamo bancario, aspira que el pago de deuda de enero no impacte en las reservas del BCRA.Economía03/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero.
“Los bancos nos ofrecieron USD 6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.
El funcionario se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.
Caputo negó que la negociación por USD 20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país USD 20.000 millones. No existe eso, no puede pasar. Entonces, ¿qué era simplemente? Una mentira. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos países más para hacer un fondo para juntar esos USD 20.000 millones”, señaló Caputo.
“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro en relación con el compromiso de USD 4.300 millones aproximadamente que deberá pagar el 9 de enero en concepto de amortización de capital y cancelación de intereses por los bonos en dólares de la deuda.
Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió: “Se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.
También reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada. “Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200“, afirmó.
En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera” y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”
Analistas internacionales alertan sobre riesgos que podrían depreciar aún más la divisa estadounidense antes de fin de año.
La fuerte caída de las tasas de interés en pesos, que ubica los plazos fijos de primera línea en torno al 22% o 25% anual, se debe a la mayor flexibilización en las normas de encajes bancarios dispuesta por el Banco Central.
La OCDE redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y revisó al alza la inflaciónEconomía02/12/2025
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó su previsión de crecimiento del PIB argentino para 2026: pasó de 4,3% a 3%. Al mismo tiempo, elevó la proyección de inflación.
La aerolínea low cost invertirá USD 1.700 millones para ampliar su operación local e internacional.
Caputo cuestionó a Cañuelas por el fuerte aumento de una tasa que encareció la carneEconomía02/12/2025
El ministro de Economía criticó la suba del 124% aplicada por la intendenta Marisa Fassi a la guía municipal de hacienda.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.