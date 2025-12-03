Caputo confirmó la negociación con los bancos

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero.

“Los bancos nos ofrecieron USD 6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

El funcionario se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo negó que la negociación por USD 20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país USD 20.000 millones. No existe eso, no puede pasar. Entonces, ¿qué era simplemente? Una mentira. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos países más para hacer un fondo para juntar esos USD 20.000 millones”, señaló Caputo.

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro en relación con el compromiso de USD 4.300 millones aproximadamente que deberá pagar el 9 de enero en concepto de amortización de capital y cancelación de intereses por los bonos en dólares de la deuda.

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió: “Se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

También reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada. “Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200“, afirmó.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera” y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”