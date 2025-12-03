El ministro de Economía aseguró que, con la concreción de ese préstamo bancario, aspira que el pago de deuda de enero no impacte en las reservas del BCRA.
Milei decretó un salario mínimo para trabajadores indigentes
El sueldo básico subirá en promedio 5400 pesos por mes hasta llegar a 376.600 pesos en agosto de 2026. Equivaldrá a solo un tercio de la canasta básica total y queda por debajo de la canasta de indigencia.Economía03/12/2025
El gobierno nacional oficializó el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con un irrisorio incremento promedio de 5.400 pesos mensuales durante diez meses, agregados de manera unilateral al cabo de dos años de estar congelado.
De esta manera, el monto mínimo que podrá cobrar un trabajador inscripto en el sistema formal será equivalente a un tercio de la canasta básica total (1.213.800 pesos mensuales) e inclusive quedó por debajo de la canasta de indigencia (544.300 pesos) calculadas ambas en octubre último.
El nuevo monto fue fijado a través de la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, tras la fallida negociación entre gremios y empresas en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, cerrada a finales del mes pasado.
La medida publicada hoy en el Boletín Oficial establece un aumento escalonado que eleva los 322 mil pesos congelados desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, a 376.600 pesos en agosto del año próximo. Es decir, apenas 54.600 al cabo de diez meses (5.640 por mes).
El incremento progresivo entre noviembre de este año y agosto del que viene para los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo tiene el siguiente organigrama:
- Noviembre: 328.400 pesos (1.642 pesos la hora)
- Diciembre: 334.800 pesos (1.674 pesos la hora)
A partir de 2026
- Enero: 341.000 pesos (1.705 pesos la hora)
- Febrero: 346.800 pesos (1.734 pesos la hora)
- Marzo: 352.400 pesos (1.762 pesos la hora)
- Abril: 357.800 pesos (1.789 pesos la hora)
- Mayo: 363.000 pesos (1.815 pesos la hora)
- Junio: 367.800 pesos (1.839 pesos la hora)
- Julio: 372.400 pesos (1.862 pesos la hora)
- Agosto: 376.600 pesos (1.883 pesos la hora)
La resolución establece, además, que la Prestación por Desempleo será equivalente al 75 por ciento de la mejor remuneración mensual que haya recibido el trabajador en los seis meses previos a su despido.
El incremento fijado de manera unilateral por la administración de La Libertad Avanza (LLA) es tan insignificante para el bolsillo de un trabajador, que quedó ubicado por debajo del promedio del SMVM que se pagó durante la década de 1990.
La fijación del salario mínimo no sólo establece el piso del ingreso que deberá percibir un trabajador inscripto en el Régimen de Contrato de Trabajo dentro del sistema privado y estatal, sino que también establece varios parámetros que guardan relación directa con las políticas de protección que debería garantizar el Estado.
Por ejemplo, el monto sirve como referencia para futuras negociaciones salariales, prestaciones sociales, coberturas para desempleo y subsidios para distintos sectores de la población, y hasta mediciones y estadísticas de los organismos del Estado.
Página12
