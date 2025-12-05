GP de Abu Dabi: Norris lideró; Colapinto décimo

El británico Lando Norris (McLaren) lideró la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha de la Fórmula 1, registrando un tiempo de 1:24,485.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título.

A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

La práctica libre 1 del GP de Abu Dabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado.

La actividad en el GP de Abu Dabi continuará a las 10, con la práctica libre 2.

Con información de Noticias Argentinas

