Jubilaciones: Opciones para designar apoderados y representantes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó que jubilados y pensionados tienen la posibilidad de designar a un apoderado para que gestione o perciba sus prestaciones.

Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, esta opción también es válida para nombrar un representante temporal en caso de que el titular tenga impedimentos para movilizarse.

Requisitos y tipos de apoderados

1. Apoderado Familiar o Particular:

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser apoderada.

Si el elegido es un familiar, el trámite no requiere turno previo.

Procedimiento: Se recomienda verificar que los datos del titular y el grupo familiar estén actualizados en mi Anses. Luego, deben concurrir a la oficina más cercana con el DNI del titular y la documentación que acredite el vínculo familiar.

2. Representantes Institucionales y Otros Profesionales:

Los titulares tienen la opción de elegir a:

Entidades Públicas: Nacionales, provinciales o municipales.

Instituciones: Mutuales y de asistencia social.

Abogados o Procuradores: Requieren un poder certificado ante escribano.

Directores de Establecimientos: Para personas internadas en hospitales, sanatorios o asilos, se puede designar al director o administrador.

3. Residentes en el Exterior:

Quienes residan fuera del país pueden otorgar poder a un banco que cuente con la opción de "giro al exterior" para efectuar el cobro.

Bancos Habilitados: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.

Con información de Noticias Argentinas