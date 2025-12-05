El Gobierno adelanta el acto por el arribo de los cazas comprados a Dinamarca. La ceremonia será en Río Cuarto y dependerá de las condiciones climáticas.
Jubilaciones: Opciones para designar apoderados y representantes
ANSES recordó que jubilados y pensionados pueden designar un apoderado para gestionar o percibir sus prestaciones, una opción válida también para representantes temporales.Argentina05/12/2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó que jubilados y pensionados tienen la posibilidad de designar a un apoderado para que gestione o perciba sus prestaciones.
Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, esta opción también es válida para nombrar un representante temporal en caso de que el titular tenga impedimentos para movilizarse.
Requisitos y tipos de apoderados
1. Apoderado Familiar o Particular:
Cualquier persona mayor de 18 años puede ser apoderada.
Si el elegido es un familiar, el trámite no requiere turno previo.
Procedimiento: Se recomienda verificar que los datos del titular y el grupo familiar estén actualizados en mi Anses. Luego, deben concurrir a la oficina más cercana con el DNI del titular y la documentación que acredite el vínculo familiar.
2. Representantes Institucionales y Otros Profesionales:
Los titulares tienen la opción de elegir a:
Entidades Públicas: Nacionales, provinciales o municipales.
Instituciones: Mutuales y de asistencia social.
Abogados o Procuradores: Requieren un poder certificado ante escribano.
Directores de Establecimientos: Para personas internadas en hospitales, sanatorios o asilos, se puede designar al director o administrador.
3. Residentes en el Exterior:
Quienes residan fuera del país pueden otorgar poder a un banco que cuente con la opción de "giro al exterior" para efectuar el cobro.
Bancos Habilitados: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.
Con información de Noticias Argentinas
