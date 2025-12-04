El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.
Corte total en la RN 51 por deslizamiento de sedimentos y rocas
Vialidad Nacional dispuso el corte total en la Ruta Nacional 51 por deslizamiento de material en el kilómetro 85, tras lluvias intensas en la zona de El Alfarcito.Salta04/12/2025Ivana Chañi
Vialidad Nacional informó el corte total de la Ruta Nacional 51 a la altura del kilómetro 85, en el tramo comprendido entre los puestos de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. La medida responde a la presencia de material sobre la calzada luego de precipitaciones registradas en la zona de montaña.
Las lluvias recientes en los cerros próximos a El Alfarcito ocasionaron deslizamientos de sedimentos y rocas que afectaron de forma directa el corredor vial. Por esta razón, el tránsito permanece interrumpido hasta ingreso de maquinaria especializada para ejecutar tareas de despeje.
El organismo nacional confirmó que el corte continuará hasta que las condiciones de seguridad permitan restablecer la circulación. Además, solicitó a los usuarios evitar trasladarse al sector afectado y aguardar información oficial.
Vialidad Nacional detalló que comunicará cualquier novedad sobre el estado de la Ruta 51 por los canales habituales de atención, incluyendo su portal oficial y el Centro de Atención al Usuario.
A 25 años de historia, distinguieron al “Pan de Navidad Gigante” elaborado en El CarrilSalta04/12/2025
El Senado provincial declaró de interés la tradicional elaboración de El Carril, destacando su impacto cultural, turístico y comunitario. En 2024 el pan superó los 2.500 kilos y alcanzó los seis metros de altura.
Relevaron los puntos críticos y avanzan obras contra emergencias climáticas en Santa Victoria EsteSalta04/12/2025
Miembros del Comité de Emergencia Climática visitaron distintos parajes donde se realizan obras preventivas desde el Gobierno Provincial ante el periodo estival.
Senadores aprobaron la incorporación de un artículo al Código Contravencional en el que se establece que, en casos de acoso escolar, padres o tutores del victimario deberán responder ante la Justicia por los hechos.
Instalarán internet satelital de alta velocidad en centros de salud, puestos sanitarios y hospitalesSalta04/12/2025
Se realizó el lanzamiento del programa “Conectividad y Recambio Tecnológico de Internet Satelital para Centros de Salud Rurales”, impulsado por la Secretaría de Modernización del Estado y el Ministerio de Salud Pública.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Boca Juniors se consagró campeón del Torneo Proyección Clausura (Reserva) tras empatar 2-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata y vencerlo 4-1 en la tanda de penales en el estadio Florencio Sola.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.