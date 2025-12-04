Corte total en la RN 51 por deslizamiento de sedimentos y rocas

Vialidad Nacional dispuso el corte total en la Ruta Nacional 51 por deslizamiento de material en el kilómetro 85, tras lluvias intensas en la zona de El Alfarcito.

Vialidad Nacional informó el corte total de la Ruta Nacional 51 a la altura del kilómetro 85, en el tramo comprendido entre los puestos de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. La medida responde a la presencia de material sobre la calzada luego de precipitaciones registradas en la zona de montaña.

Las lluvias recientes en los cerros próximos a El Alfarcito ocasionaron deslizamientos de sedimentos y rocas que afectaron de forma directa el corredor vial. Por esta razón, el tránsito permanece interrumpido hasta ingreso de maquinaria especializada para ejecutar tareas de despeje.

El organismo nacional confirmó que el corte continuará hasta que las condiciones de seguridad permitan restablecer la circulación. Además, solicitó a los usuarios evitar trasladarse al sector afectado y aguardar información oficial.

Vialidad Nacional detalló que comunicará cualquier novedad sobre el estado de la Ruta 51 por los canales habituales de atención, incluyendo su portal oficial y el Centro de Atención al Usuario.

