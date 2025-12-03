El nuevo Concejo Deliberante capitalino quedó conformado por diez bloques políticos

Tras concretarse la jura de las autoridades del Concejo Deliberante, el secretario Legislativo, Gerónimo Amado, dio lectura a la nómina que establece la integración de los bloques políticos y la designación de sus presidentes.

Se encuentra el bloque “Por Salta” que estará presidido por Eliana Chuchuy e integrado por Darío Madile, Gustavo Farquharson, Alicia Vargas, Víctor Lamberto y Camila Lobo.

En relación con el bloque “La Libertad Avanza”, quedó integrado por María Florencia León, Rodrigo Quinteros, Erica Castro Nievas y Carlos Casasola, con la presidencia asignada a Laura Jorge Saravia.

Por otro lado, José García preside el bloque “Yo Participo”, acompañado por José Luis Arias. Mientras que la concejala Agustina Álvarez Eichele, y el concejal Gonzalo Nieva conformarán el bloque "Juntos", presidido por Nieva.

A su vez, se formalizaron seis monobloques. El bloque “Pulso Colectivo”, está integrado por la concejala Malvina Gareca; el bloque “Gustavo Sáenz Conducción”, lo conforma Inés Bennassar. El bloque “Vamos Salta”, conformado por Laura García; el bloque “Memoria y Movilización” está conformado por David Leiva; y el bloque “Unión Cívica Radical”, integrado por Ángel Ortiz. En tanto que Pablo López integrará el bloque “Libertad y Progreso”.

Por último, se hizo lectura de una nota mediante la cual se informa la conformación del interbloque “Primero los Salteños” integrado por los bloques Por Salta, Memoria y Movilización, Vamos Salta, Gustavo Sáenz Conducción, Pulso Colectivo y Yo Participo.

Es preciso señalar que los presidentes de cada uno de los diez bloques políticos mencionados con anterioridad, pasan a constituir las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, las que son encabezadas por el titular del Cuerpo legislativo. Esto, según lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.