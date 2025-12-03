La Corte Suprema de Justicia inició el operativo para devolverle al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y Martín Báez. La cifra millonaria asciende a 60 millones de dólares.
El nuevo Concejo Deliberante capitalino quedó conformado por diez bloques políticos
Del total, seis son monobloques. Además se formalizó el interbloque "Primero los salteños" integrado por seis bloques.Política03/12/2025
Tras concretarse la jura de las autoridades del Concejo Deliberante, el secretario Legislativo, Gerónimo Amado, dio lectura a la nómina que establece la integración de los bloques políticos y la designación de sus presidentes.
Se encuentra el bloque “Por Salta” que estará presidido por Eliana Chuchuy e integrado por Darío Madile, Gustavo Farquharson, Alicia Vargas, Víctor Lamberto y Camila Lobo.
En relación con el bloque “La Libertad Avanza”, quedó integrado por María Florencia León, Rodrigo Quinteros, Erica Castro Nievas y Carlos Casasola, con la presidencia asignada a Laura Jorge Saravia.
Por otro lado, José García preside el bloque “Yo Participo”, acompañado por José Luis Arias. Mientras que la concejala Agustina Álvarez Eichele, y el concejal Gonzalo Nieva conformarán el bloque "Juntos", presidido por Nieva.
A su vez, se formalizaron seis monobloques. El bloque “Pulso Colectivo”, está integrado por la concejala Malvina Gareca; el bloque “Gustavo Sáenz Conducción”, lo conforma Inés Bennassar. El bloque “Vamos Salta”, conformado por Laura García; el bloque “Memoria y Movilización” está conformado por David Leiva; y el bloque “Unión Cívica Radical”, integrado por Ángel Ortiz. En tanto que Pablo López integrará el bloque “Libertad y Progreso”.
Por último, se hizo lectura de una nota mediante la cual se informa la conformación del interbloque “Primero los Salteños” integrado por los bloques Por Salta, Memoria y Movilización, Vamos Salta, Gustavo Sáenz Conducción, Pulso Colectivo y Yo Participo.
Es preciso señalar que los presidentes de cada uno de los diez bloques políticos mencionados con anterioridad, pasan a constituir las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, las que son encabezadas por el titular del Cuerpo legislativo. Esto, según lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Bernardo Biella, Gabriela Flores y Carlos Zapata prestaron juramento en la Cámara Baja. Además juró Eliana Bruno en reemplazo de Orozco.
Gabriela Flores, antes de jurar en Diputados: “La dinámica del Congreso va a cambiar”
La diputada salteña electa de La Libertad Avanza jura este miércoles. Destacó en Aries que la nueva etapa exigirá “escucha y acuerdos” para acompañar las reformas del Gobierno.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
El presidente celebrará que La Libertad Avanza logró la primera minoría en la Cámara Baja, acompañado por su equipo de gobierno.
El ministro destacó que la nueva composición parlamentaria permitirá aprobar reformas sin amenazas de bloqueos o vetos al Gobierno.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.