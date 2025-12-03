Este miércoles, pasada las 14 horas, juraron los nuevos diputados nacionales por Salta electos el pasado 26 de octubre.

Bajo la fórmula 2 —“por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”— prestaron juramento Gabriela Flores, Carlos Zapata y Bernardo Biella.

Biella fue quien marcó la diferencia al añadir a la fórmula tradicional la frase: “por la familia salteña y un país más federal”.

Los legisladores quedarán formalmente incorporados al cuerpo a partir del 10 de diciembre.

Además, en reemplazo de Emilia Orozco - quien renunció a su banca al asumir en el Senado - juró Eliana Bruno. “Por la provincia de Salta, por el interior, por mi ciudad y por una Argentina en libertad”, expresó.