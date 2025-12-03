La Corte Suprema de Justicia inició el operativo para devolverle al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y Martín Báez. La cifra millonaria asciende a 60 millones de dólares.
Juraron los nuevos diputados nacionales por Salta
Bernardo Biella, Gabriela Flores y Carlos Zapata prestaron juramento en la Cámara Baja. Además juró Eliana Bruno en reemplazo de Orozco.Política03/12/2025
Este miércoles, pasada las 14 horas, juraron los nuevos diputados nacionales por Salta electos el pasado 26 de octubre.
Bajo la fórmula 2 —“por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”— prestaron juramento Gabriela Flores, Carlos Zapata y Bernardo Biella.
Biella fue quien marcó la diferencia al añadir a la fórmula tradicional la frase: “por la familia salteña y un país más federal”.
Los legisladores quedarán formalmente incorporados al cuerpo a partir del 10 de diciembre.
Además, en reemplazo de Emilia Orozco - quien renunció a su banca al asumir en el Senado - juró Eliana Bruno. “Por la provincia de Salta, por el interior, por mi ciudad y por una Argentina en libertad”, expresó.
El nuevo Concejo Deliberante capitalino quedó conformado por diez bloques políticosPolítica03/12/2025
Del total, seis son monobloques. Además se formalizó el interbloque "Primero los salteños" integrado por seis bloques.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.