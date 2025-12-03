Gabriela Flores, antes de jurar en Diputados: “La dinámica del Congreso va a cambiar”

En la sesión preparatoria realizada este miércoles, 127 diputados nacionales prestan juramento y quedarán formalmente incorporados a la Cámara baja. La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría, un dato clave para la agenda legislativa que comenzará el 10 de diciembre.

Desde el Congreso, en declaraciones a Aries, la diputada salteña Gabriela Flores expresó sus expectativas para el nuevo período parlamentario.

La legisladora sostuvo que el escenario que se abre será “de diálogo”, ya que, aunque el oficialismo fortaleció su presencia, “también hay otros bloques grandes”, lo que obligará —dijo— a construir consensos.

Flores indicó que su objetivo es acompañar las reformas que impulsa el Gobierno nacional:

“Vamos a tener que consensuar. Esa es la esencia del Parlamento y esperamos que las leyes que tratemos beneficien a los argentinos”, afirmó.

Consultada sobre el estilo que llevará al recinto, evitó comparaciones con la diputada salteña saliente, Emilia Orozco, y señaló que la dinámica legislativa será distinta. “Antes nuestro espacio era muy pequeño y eso dificultaba acompañar. Ahora el Congreso será otro y también la dinámica del país después del 10 de diciembre”, completó.