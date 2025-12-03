El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Javier Milei asistirá al Congreso por la jura de los nuevos diputados
El presidente celebrará que La Libertad Avanza logró la primera minoría en la Cámara Baja, acompañado por su equipo de gobierno.Política03/12/2025
El presidente Javier Milei irá al Congreso para la jura de los nuevos diputados. Su presencia será para celebrar que La Libertad Avanza (LLA) consiguió la primera minoría en la cámara Baja.
El mandatario estará acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Con información de TN
El ministro destacó que la nueva composición parlamentaria permitirá aprobar reformas sin amenazas de bloqueos o vetos al Gobierno.
Los diputados que asumieron nuevos cargos en ámbitos nacionales y provinciales dejaron sus bancas, y sus reemplazantes podrán jurar junto a los electos en octubre.
La decisión del presidente provocó críticas en Washington por la falta de comunicación fluida y la pérdida de oportunidades de diálogo bilateral.
La IGJ descartó cualquier avance en ese sentido, aunque recordó que la entidad debe regularizar trámites estatutarios y contables aún pendientes
Salta renueva su representación en Diputados: quiénes juran este miércoles
La Cámara Baja vive una jornada de definiciones de bloques e interbloques mientras jurarán los legisladores que renovarán la mitad del recinto.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".