Javier Milei asistirá al Congreso por la jura de los nuevos diputados

El presidente celebrará que La Libertad Avanza logró la primera minoría en la Cámara Baja, acompañado por su equipo de gobierno.

Política03/12/2025

El presidente Javier Milei irá al Congreso para la jura de los nuevos diputados. Su presencia será para celebrar que La Libertad Avanza (LLA) consiguió la primera minoría en la cámara Baja. 

El mandatario estará acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Con información de TN

