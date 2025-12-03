La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos Nacionales o provinciales.

La sesión especial fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos. Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D'Alessandro.

Durante la sesión especial se autorizó a Menem para que los reemplazantes de los diputados que renunciaron puedan jurar junto a los legisladores electos en octubre, segun supo la Agencia Noticias Argentinas.