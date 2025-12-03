El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores
Los diputados que asumieron nuevos cargos en ámbitos nacionales y provinciales dejaron sus bancas, y sus reemplazantes podrán jurar junto a los electos en octubre.Política03/12/2025
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos Nacionales o provinciales.
La sesión especial fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos. Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D'Alessandro.
Durante la sesión especial se autorizó a Menem para que los reemplazantes de los diputados que renunciaron puedan jurar junto a los legisladores electos en octubre, segun supo la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente celebrará que La Libertad Avanza logró la primera minoría en la Cámara Baja, acompañado por su equipo de gobierno.
El ministro destacó que la nueva composición parlamentaria permitirá aprobar reformas sin amenazas de bloqueos o vetos al Gobierno.
La decisión del presidente provocó críticas en Washington por la falta de comunicación fluida y la pérdida de oportunidades de diálogo bilateral.
La IGJ descartó cualquier avance en ese sentido, aunque recordó que la entidad debe regularizar trámites estatutarios y contables aún pendientes
Salta renueva su representación en Diputados: quiénes juran este miércoles
La Cámara Baja vive una jornada de definiciones de bloques e interbloques mientras jurarán los legisladores que renovarán la mitad del recinto.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".