La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores

Los diputados que asumieron nuevos cargos en ámbitos nacionales y provinciales dejaron sus bancas, y sus reemplazantes podrán jurar junto a los electos en octubre.

Política03/12/2025

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos Nacionales o provinciales. 

La sesión especial fue presidida por  el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos. Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D'Alessandro. 

Durante la sesión especial se autorizó a Menem para que los reemplazantes de los diputados que renunciaron puedan jurar junto a los legisladores electos en octubre, segun supo la Agencia Noticias Argentinas.

