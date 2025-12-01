Advierten sobre el aumento del endeudamiento y recomiendan “fijar objetivos” para invertir y ahorrar

En un contexto económico marcado por el incremento del uso del crédito y el encarecimiento de las tasas, el asesor financiero, Maximiliano Sosa, -en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries- brindó una serie de recomendaciones para que las familias puedan reorganizar su economía y evitar riesgos innecesarios.

Sosa subrayó que el primer paso antes de pensar en cualquier inversión es “ordenar la casa”, en referencia a regularizar las dudas. “Si yo tengo alguna deuda, lo primero es saldarla, porque probablemente está generando más deuda, intereses”, puntualizó y recomendó “fijar objetivos” y cambiar el comportamiento financiero personal.

“Estamos en una situación del país donde mucha gente aumentó los créditos para refinanciar deuda, en una situación en la que las tasas de las tarjetas están más altas que nunca. La tarjeta de crédito es un instrumento que te puede ayudar un montón, pero también, si no es bien manejada, es una deuda muy difícil de sacársela”, expresó.

El especialista consideró que la sociedad atraviesa “un momento clave” para aprender sobre finanzas personales y adoptar hábitos más saludables, no obstante, recomendó cautela frente a la abundancia de información que circula en redes sociales. “Hay que tener ojo, porque muchas veces nos mareamos. Es clave estar acompañado de alguien que entienda del tema. Las rentabilidades mágicas no existen”, remarcó.