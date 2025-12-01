Argentina exportará gas natural licuado (GNL) a Europa. Southern Energy (SESA), integrada por las principales compañías productoras del país, acordó abastecer durante ocho años a una empresa estatal alemana.
Advierten sobre el aumento del endeudamiento y recomiendan “fijar objetivos” para invertir y ahorrar
Ante un escenario económico desafiante, especialista instó a priorizar el pago de deudas, ordenar las finanzas y establecer objetivos concretos, como pasos esenciales para empezar a ahorrar e invertir de manera responsable.Economía01/12/2025
En un contexto económico marcado por el incremento del uso del crédito y el encarecimiento de las tasas, el asesor financiero, Maximiliano Sosa, -en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries- brindó una serie de recomendaciones para que las familias puedan reorganizar su economía y evitar riesgos innecesarios.
Sosa subrayó que el primer paso antes de pensar en cualquier inversión es “ordenar la casa”, en referencia a regularizar las dudas. “Si yo tengo alguna deuda, lo primero es saldarla, porque probablemente está generando más deuda, intereses”, puntualizó y recomendó “fijar objetivos” y cambiar el comportamiento financiero personal.
“Estamos en una situación del país donde mucha gente aumentó los créditos para refinanciar deuda, en una situación en la que las tasas de las tarjetas están más altas que nunca. La tarjeta de crédito es un instrumento que te puede ayudar un montón, pero también, si no es bien manejada, es una deuda muy difícil de sacársela”, expresó.
El especialista consideró que la sociedad atraviesa “un momento clave” para aprender sobre finanzas personales y adoptar hábitos más saludables, no obstante, recomendó cautela frente a la abundancia de información que circula en redes sociales. “Hay que tener ojo, porque muchas veces nos mareamos. Es clave estar acompañado de alguien que entienda del tema. Las rentabilidades mágicas no existen”, remarcó.
Nuevo DNU: el Gobierno aumenta las partidas para Salud, Anses, Seguridad y EducaciónEconomía01/12/2025
El decreto 849/2025 redistribuye fondos para sostener salarios, prestaciones, comedores, computadoras, pensiones y hospitales de alta complejidad.
El pago del Bopreal 2026 impactará en la meta pactada con el FMI y dificulta la tan pedida acumulación de reservas por parte del Banco Central.
El boleto mínimo trepa a $593 en la Ciudad y a $658 en la Provincia, mientras que el subte supera los $1200. También rigen nuevas tarifas en peajes porteños.
Pone fin a la segmentación tarifaria y define subsidiados y no subsidiados. A los hogares con ingresos menores a tres canastas básicas se les compensará el 50 por ciento de las facturas, pero podrían perder el beneficio por nivel de consumo.
La empresa ya venía con problemas financieros desde hace tiempo. El año pasado redujo fuerte su plantel de trabajadores, mediante retiros voluntarios. La industria se ve afectada por la merma del consumo y de las exportaciones
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.