La OCDE redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y revisó al alza la inflación
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó su previsión de crecimiento del PIB argentino para 2026: pasó de 4,3% a 3%. Al mismo tiempo, elevó la proyección de inflación.Economía02/12/2025
En tanto, la economía argentina tendría un fuerte repunte este año, pero aún enfrenta riesgos significativos vinculados al tipo de cambio, la inflación y la continuidad del programa de reformas.
Así lo señala el nuevo informe de Perspectivas Económicas, que proyecta que el PIB real crecerá 4,2% en 2025, 3% en 2026 y volverá a acelerarse a 3,9% en 2027.
Según el organismo, el impulso económico estará motorizado por la inversión y las exportaciones, en un contexto de mayor apertura regulatoria y dinamismo en los sectores energético y minero.
“El crecimiento estará impulsado por la inversión y las exportaciones, debido a un entorno cada vez más favorable para los negocios, regulaciones menos gravosas y un dinámico sector energético y minero”, señala el informe.
La OCDE advierte que, pese a la mejora en las perspectivas para los próximos años, la actividad se desaceleró en los últimos meses. Tras tres trimestres de expansión, el PIB del segundo trimestre de 2025 cayó 0,1% frente al período previo por la baja de la demanda interna. La confianza del consumidor sigue deprimida y las ventas en supermercados caen desde abril.
Aun así, el mercado laboral resiste y los salarios reales continúan recuperándose, aunque con menor dinamismo. La inflación, por su parte, permanece elevada: en septiembre se ubicó en 31,8% interanual, pese a la depreciación reciente del tipo de cambio.
En medio de estas tensiones, el organismo destaca que la moneda “ha estado bajo presión”, lo que derivó en intervenciones cambiarias y en una desaceleración en la acumulación de reservas. En ese sentido, el reciente swap con el Tesoro de Estados Unidos por USD 20.000 millones “se espera que fortalezca las reservas del Banco Central”.
Política monetaria restrictiva y cuentas públicas en orden
El documento subraya que las tasas de interés aumentaron con fuerza, en línea con un mayor control sobre los agregados monetarios. La recomendación es clara: mantener una política monetaria restrictiva hasta asegurar una baja sostenida de la inflación.
Al mismo tiempo, los resultados fiscales mejoraron gracias al freno del gasto y a mayores ingresos tributarios impulsados por la recuperación económica. La OCDE estima que el Gobierno registrará superávits entre 2025 y 2027, aunque advierte sobre riesgos asociados a nuevas medidas legislativas y a la suspensión temporal de impuestos a la exportación agrícola.
Aun con ese panorama favorable, el organismo insiste en que el país deberá avanzar en una reforma tributaria integral que reduzca la complejidad del sistema y elimine tributos distorsivos.
“Una reforma que elimine los impuestos más distorsivos, reduzca la complejidad y amplíe las bases imponibles ayudaría a mejorar la posición fiscal de manera sostenible”, afirma.
Reformas regulatorias: avances y pendientes
El informe destaca el progreso alcanzado en simplificación normativa durante los últimos dos años, con menor burocracia y menos barreras de entrada en múltiples sectores. Pero sostiene que aún hay margen para mejorar la productividad, especialmente en los servicios y en las cargas administrativas para nuevas empresas.
“Una mayor racionalización de las regulaciones empresariales tiene un gran potencial para aumentar la productividad”, señala la OCDE, que también alienta a seguir reduciendo barreras no arancelarias y regulaciones técnicas “injustificadas” que encarecen el acceso a insumos importados.
Otro punto central es la necesidad de avanzar en la implementación de la nueva Autoridad de Competencia: “Crear un organismo independiente y bien financiado es clave para fortalecer la competencia”, afirma.
Inflación a la baja, pero riesgos persistentes
Con cuentas públicas equilibradas y tasas reales altas, la OCDE prevé que la inflación seguirá a la baja: 41,7% en 2025, 17,6% en 2026 y 10% en 2027 en promedio anual.
De esta manera, el organismo hizo una revisión al alza ya que en septiembre estimaba una inflación del 39,8% en 2025 y del 16,5% en 2026.
La OCDE remarca que el país continúa expuesto a shocks de confianza, dada la fragilidad cambiaria, el bajo nivel de reservas y la necesidad de más reformas estructurales.
“Persisten vulnerabilidades macroeconómicas que exponen a la economía a posibles cambios en la confianza”, advierte. La reciente volatilidad del tipo de cambio es, según el organismo, un recordatorio de esas fragilidades.
Inversión, exportaciones y educación técnica: las claves del repunte
El crecimiento de los próximos años dependerá en buena medida de la capacidad del país para atraer inversiones en minería y energía, aprovechar el incentivo para grandes proyectos y sostener la mejora en el clima de negocios. Las menores retenciones para productos agrícolas también favorecerán las exportaciones.
Hacia 2027, la mejora gradual en las condiciones financieras permitirá un repunte del consumo y la inversión privada.
Finalmente, la OCDE subraya la necesidad de expandir la formación técnica y profesional, en coordinación con el sector privado, para adecuar las habilidades laborales a las nuevas demandas productivas.
El ministro de Economía criticó la suba del 124% aplicada por la intendenta Marisa Fassi a la guía municipal de hacienda.
La alta base de comparación de noviembre de 2024, en la que entraron anticipos del Bienes Personales, impuestos del blanqueo, la moratoria y el Impuesto PAIS explican la merma de los recursos.
Ante un escenario económico desafiante, especialista instó a priorizar el pago de deudas, ordenar las finanzas y establecer objetivos concretos, como pasos esenciales para empezar a ahorrar e invertir de manera responsable.
Argentina exportará gas natural licuado (GNL) a Europa. Southern Energy (SESA), integrada por las principales compañías productoras del país, acordó abastecer durante ocho años a una empresa estatal alemana.
El decreto 849/2025 redistribuye fondos para sostener salarios, prestaciones, comedores, computadoras, pensiones y hospitales de alta complejidad.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.