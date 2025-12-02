Las tareas tienen como objetivo brindar mayor seguridad, prevenir riesgos y reducir la contaminación visual.
Día de las Personas con Discapacidad: feria de emprendedores y asesoramiento, entre las actividades
Este miércoles, el Parque San Martín será escenario de una feria informativa y de emprendedores por la mañana. Por la tarde, las actividades se trasladan al Cabildo.Salta02/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la titular de la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, brindó detalles de las actividades que se desarrollarán este miércoles por el Día de las Personas con Discapacidad.
Informó, en este sentido, que la jornada iniciará con una feria informativa y de emprendedores en el Parque San Martín, a partir de hora 9 y hasta el mediodía; la actividad se desarrollará en coordinación con la Provincia.
“Van a estar las organizaciones y muchos emprendedores con discapacidad que van logrando esta inclusión”, indicó la funcionaria.
En tanto, señaló que también habrá una capacitación – esta vez, en coordinación con la Universidad Nacional de Salta – para todos los trabajadores municipales que trabajan en atención al público.
Ya por la tarde, continuó Saravia, a hora 18, la actividad será en la explanada del Cabildo, lugar donde se entregarán certificados y se interpretará el Himno Nacional Argentino en lenguaje de señas.
Finalizando, la funcionaria recordó que durante la feria de la mañana estarán presentes organizaciones que, en la mayoría de los casos, cuentan con equipos de rehabilitación, por lo que las personas interesadas podrán hacer consultas y evacuar sus dudas.
La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”
La provincia cubriría nuevamente cinco meses de asistencia para departamentos del norte, con descuentos de hasta 50% para usuarios de tarifa social.
Quita de subsidios: Casi 200 mil hogares de Salta pagarán más por la luz desde el 1° de enero
Miles de familias pasarán a afrontar tarifas más altas por la reducción de topes de consumo y el retiro del beneficio en el precio de la energía, por parte de Nación.
El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.