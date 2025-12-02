Día de las Personas con Discapacidad: feria de emprendedores y asesoramiento, entre las actividades

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la titular de la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, brindó detalles de las actividades que se desarrollarán este miércoles por el Día de las Personas con Discapacidad.

Informó, en este sentido, que la jornada iniciará con una feria informativa y de emprendedores en el Parque San Martín, a partir de hora 9 y hasta el mediodía; la actividad se desarrollará en coordinación con la Provincia.

“Van a estar las organizaciones y muchos emprendedores con discapacidad que van logrando esta inclusión”, indicó la funcionaria.

En tanto, señaló que también habrá una capacitación – esta vez, en coordinación con la Universidad Nacional de Salta – para todos los trabajadores municipales que trabajan en atención al público.

Ya por la tarde, continuó Saravia, a hora 18, la actividad será en la explanada del Cabildo, lugar donde se entregarán certificados y se interpretará el Himno Nacional Argentino en lenguaje de señas.

Finalizando, la funcionaria recordó que durante la feria de la mañana estarán presentes organizaciones que, en la mayoría de los casos, cuentan con equipos de rehabilitación, por lo que las personas interesadas podrán hacer consultas y evacuar sus dudas.