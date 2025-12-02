Retiraron 93 mil metros lineales de cables en desuso en lo que va del año

En el marco del plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública, este martes se realizó un nuevo operativo en calle Caseros entre 25 de Mayo y Balcarce.

En lo que va del año ya se retiraron más de 93 mil metros lineales. El fin es prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual.

Según se informó, los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.

Es importante destacar que, el plan contempla un cuadrante compuesto por Alvear-Gorriti, San Martín, Bicentenario-Yrigoyen y Entre Ríos.