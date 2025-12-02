La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Retiraron 93 mil metros lineales de cables en desuso en lo que va del año
Las tareas tienen como objetivo brindar mayor seguridad, prevenir riesgos y reducir la contaminación visual.Salta02/12/2025
En el marco del plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública, este martes se realizó un nuevo operativo en calle Caseros entre 25 de Mayo y Balcarce.
En lo que va del año ya se retiraron más de 93 mil metros lineales. El fin es prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual.
Según se informó, los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.
Es importante destacar que, el plan contempla un cuadrante compuesto por Alvear-Gorriti, San Martín, Bicentenario-Yrigoyen y Entre Ríos.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”
La provincia cubriría nuevamente cinco meses de asistencia para departamentos del norte, con descuentos de hasta 50% para usuarios de tarifa social.
Quita de subsidios: Casi 200 mil hogares de Salta pagarán más por la luz desde el 1° de enero
Miles de familias pasarán a afrontar tarifas más altas por la reducción de topes de consumo y el retiro del beneficio en el precio de la energía, por parte de Nación.
Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.