Zaniratto calienta el clásico con Estudiantes: "Vamos por una revancha futbolística"

Disfruta a pleno. Gimnasia La Plata, que derrotó 2-0 a Barracas Central de visitante en cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sacó boleto a las semifinales, donde será local nada menos que en el clásico platense contra Estudiantes de La Plata. Y su técnico, Fernando Zaniratto, contó que tendrán una linda revancha.

Gimnasia, de gran racha, logró su quinta victoria consecutiva, en un raid impresionante, tras venir peleando por evitar el descenso. Y ahora está a dos éxitos de poder gritar campeón en la máxima categoría del fútbol argentino. Su equipo se mantiene ganador desde el gran triunfo sobre River en el Monumental, ya que alcanzó cinco en fila. Los comandados por Fernando Zaniratto no se conforman y quiere más, con el "Pincha" como adversario en semis, nada menos.

Ante la prensa, Zaniratto fue claro: "Estos jugadores se matan todos los días para dar un pasito más. Por suerte lo logramos. El equipo sabe sufrir, sabe defenderse y mostrar las garras cuando hace falta. ¿La terna arbitral? De eso no hablamos. Preparamos el partido contra Barracas equipo, Barracas fútbol. Lo preparamos sin pensar en nada más".

Además, Zaniratto reconoció que tenían ganas de volver a enfrentar al Pincha: "El sábado, cuando pasó Estudiantes, fue una motivación extra para nosotros. Nos gustaría tener una pequeña revancha. Vamos por una revancha futbolística". Al respecto, agregó: "No sé qué lugar ocupará en la historia. Es una semifinal importante y es un clásico, por lo que la vamos a preparar como tal".

Zaniratto fue consultado sobre el gran cambio que generó en Gimnasia. "Pasamos de un lugar oscuro y complicado a esto, que es todo ilusión. El partido que viene es una semifinal. Pero es un partido de fútbol. Intentaremos ganar como venimos hasta acá. Lo intentaremos disfrutar", destacó.

"Me puedo imaginar algo para el clásico pero el hincha de Gimnasia siempre sorprende. Que sigan con la energía positiva. Nosotros vamos a intentar dar un paso más. No quiero cargarme con nada del pasado. Quiero mirar para adelante, preparar el partido como un clásico y como una semifinal que hasta ahora Gimnasia nunca jugó", expresó el DT.

Y le habló a la gente 'tripera' con un mensaje de optimismo: "Sabemos que la gente está ilusionada. Se nota. Nosotros debemos trabajar calmos, concentrados, pero con ilusión. Muchas veces nos auto-boicoteamos en Gimnasia y eso es lo que no debe pasar. Hay que ser positivos y tenemos que estar todos juntos en búsqueda de la final".

