La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
Zaniratto calienta el clásico con Estudiantes: "Vamos por una revancha futbolística"
El DT Fernando Zaniratto celebró que Gimnasia La Plata lograra su quinta victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el clásico platense.Deportes02/12/2025
Disfruta a pleno. Gimnasia La Plata, que derrotó 2-0 a Barracas Central de visitante en cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sacó boleto a las semifinales, donde será local nada menos que en el clásico platense contra Estudiantes de La Plata. Y su técnico, Fernando Zaniratto, contó que tendrán una linda revancha.
Gimnasia, de gran racha, logró su quinta victoria consecutiva, en un raid impresionante, tras venir peleando por evitar el descenso. Y ahora está a dos éxitos de poder gritar campeón en la máxima categoría del fútbol argentino. Su equipo se mantiene ganador desde el gran triunfo sobre River en el Monumental, ya que alcanzó cinco en fila. Los comandados por Fernando Zaniratto no se conforman y quiere más, con el "Pincha" como adversario en semis, nada menos.
Ante la prensa, Zaniratto fue claro: "Estos jugadores se matan todos los días para dar un pasito más. Por suerte lo logramos. El equipo sabe sufrir, sabe defenderse y mostrar las garras cuando hace falta. ¿La terna arbitral? De eso no hablamos. Preparamos el partido contra Barracas equipo, Barracas fútbol. Lo preparamos sin pensar en nada más".
Además, Zaniratto reconoció que tenían ganas de volver a enfrentar al Pincha: "El sábado, cuando pasó Estudiantes, fue una motivación extra para nosotros. Nos gustaría tener una pequeña revancha. Vamos por una revancha futbolística". Al respecto, agregó: "No sé qué lugar ocupará en la historia. Es una semifinal importante y es un clásico, por lo que la vamos a preparar como tal".
Zaniratto fue consultado sobre el gran cambio que generó en Gimnasia. "Pasamos de un lugar oscuro y complicado a esto, que es todo ilusión. El partido que viene es una semifinal. Pero es un partido de fútbol. Intentaremos ganar como venimos hasta acá. Lo intentaremos disfrutar", destacó.
"Me puedo imaginar algo para el clásico pero el hincha de Gimnasia siempre sorprende. Que sigan con la energía positiva. Nosotros vamos a intentar dar un paso más. No quiero cargarme con nada del pasado. Quiero mirar para adelante, preparar el partido como un clásico y como una semifinal que hasta ahora Gimnasia nunca jugó", expresó el DT.
Y le habló a la gente 'tripera' con un mensaje de optimismo: "Sabemos que la gente está ilusionada. Se nota. Nosotros debemos trabajar calmos, concentrados, pero con ilusión. Muchas veces nos auto-boicoteamos en Gimnasia y eso es lo que no debe pasar. Hay que ser positivos y tenemos que estar todos juntos en búsqueda de la final".
Con información de ESPN
Racing le ganó 4-2 a Tigre en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en 120 minutos, y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
Boca espera rival: Racing se mide ante Tigre en el Cilindro con el objetivo de avanzar de rondaDeportes01/12/2025
La ‘Academia’ enfrenta al ‘Matador’ en el último choque correspondiente a los cuartos de final del campeonato local. El partido eliminatorio dará comienzo a las 21.30 hs. y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.
Tras la humillante goleada 5-1 ante Vasco da Gama que hundió a Inter de Porto Alegre en la zona de descenso, el club gaúcho destituyó al técnico argentino a solo dos fechas del final del Brasileirao.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.