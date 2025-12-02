La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
Racing eliminó a Tigre por penales y enfrentará a Boca en semis
Racing le ganó 4-2 a Tigre en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en 120 minutos, y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.Deportes02/12/2025
Racing derrotó 4-2 a Tigre en los penales y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde jugará con Boca en La Bombonera. Después de empatar sin goles en los 90 minutos y en el suplementario, la Academia descansó en el momento genial de Facundo Cambeses, que tapó dos tiros y estiró la ilusión del conjunto de Gustavo Costas.
En la noche de despedida de Gabriel Arias, fue justamente el guardameta que le sacó el puesto el gran protagonista de la clasificación.
Racing empezó el partido marcando el ritmo y con una postura claramente ofensiva. En los 15 minutos iniciales tuvo dos chances claras, con progresos colectivos y con verticalidad en las contras.
Duván Vergara aportó velocidad por la izquierda y Maravilla tuvo un intento de mediavuelta de zurda y otra oportunidad nítida, que Tomás Cardona rechazó con lo justo. Santiago Solari mostró algunos destellos en el arranque, pero le faltó lucidez en la definición.
Cuando Almendra y Nardoni funcionaron para la producción del juego, la Academia tuvo su pico de rendimiento, que fue breve. Con el correr de los minutos, Tigre logró su objetivo y pudo enfriar el partido entre maña y picardía para hacer tiempo.
Los de Diego Dabove lograron desactivar con facilidad al Racing prepotente y convirtieron la primera etapa en un pasar aburrido y entrecortado.
En el complemento, Racing fue mucho más que el Matador de entrada, con un Vergara escurridizo y un Joaquín Laso protagonista en la recuperación para la visita. El colombiano no se cansó de intentar, pero no logró romper la solidez defensiva del Matador, que se sacrificó en defensa y se benefició en gran parte por la falta de puntería de los locales.
Maravilla Martínez coqueteó constantemente con el gol, aunque no había logrado revertir la sequía que arrastraba desde su lejano festejo ante Vélez, en parte porque Felipe Zenobio cuidó el arco de los de Victoria con oficio. El guardameta respondió cuando hizo falta y fue decisivo para mantener a tiro al Matador.
Tigre se mantuvo con vida porque Racing se lo permitió e incluso tuvo varias oportunidades de pasar al frente. Sobre el cierre de los 90', el equipo de Dabove sufrió la roja de Ramón Arias, justo antes del tiempo suplementario.
El primer tiempo del alargue se vivió de forma frenética en Avellaneda. Hubo un gol anulado por fuera de juego, un penal no cobrado que reclamó todo Racing y una expulsión a Martirena por doble amarilla, que le devolvió a Tigre la paridad numérica.
En el segundo suplementario y con el tiempo escurriéndose, reinó la desprolijidad y Sosa acabó expulsado. Con los jugadores locales extenuados y con la visita absolutamente compactada, el marcador acabó 0-0 y el boleto se definió desde los doce pasos.
En la tanda de penales, Cambeses le detuvo los tiros a Cardona y a Laso y le consiguió a Racing la clasificación a semifinales.
Para llegar a esta instancia, La Academia dejó en el camino a River en un partidazo de octavos de final, después de haber quedado tercero en la Zona A con 25 puntos (7 victorias, 4 empates y 5 derrotas), con 16 goles a favor y 13 en contra. El equipo de Costas jugará las semis ante Boca, con día y horario a definir, en La Bombonera.
El DT Fernando Zaniratto celebró que Gimnasia La Plata lograra su quinta victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el clásico platense.
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
