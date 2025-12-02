La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 (que se jugará con 48 equipos) se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C.
Cuando se jugarán las semifinales del Torneo Clausura 2025
El Clásico de La Plata tiene día tentativo por pedido de Seguridad. Al igual que Boca que recibirá a Racing en lo que será una jornada para alquilar balcones.Deportes02/12/2025
La victoria de Gimnasia terminó de acomodar el mapa de semifinales y dejó claro cómo se jugará la etapa decisiva del torneo. Con los cuatro mejores ya en carrera, la expectativa se centra en un cruce especial: el esperado Clásico Platense, que volverá a poner frente a frente al ‘Lobo’ y Estudiantes.
Por disposición de las autoridades de Seguridad, el clásico entre el ‘Lobo’ y el ‘León’ se jugará el lunes 8 de diciembre, debido a que este fin de semana habrá recitales en La Plata y no podrán garantizarse las condiciones necesarias para un operativo adecuado. La Liga Profesional ya dio el visto bueno al pedido.
Por otro lado Boca recibirá a Racing la Bombonera en lo que serán unas semifinales para alquilar balcones. El domingo 7/12 en La Bombonera se disputará la primera semifinal, mientras que el Clásico Platense será el lunes 8.
La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
Racing le ganó 4-2 a Tigre en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en 120 minutos, y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.
Zaniratto calienta el clásico con Estudiantes: "Vamos por una revancha futbolística"Deportes02/12/2025
El DT Fernando Zaniratto celebró que Gimnasia La Plata lograra su quinta victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el clásico platense.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
Boca espera rival: Racing se mide ante Tigre en el Cilindro con el objetivo de avanzar de rondaDeportes01/12/2025
La ‘Academia’ enfrenta al ‘Matador’ en el último choque correspondiente a los cuartos de final del campeonato local. El partido eliminatorio dará comienzo a las 21.30 hs. y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.