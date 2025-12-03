El martes por la noche Salta Basket viajo hacia La Rioja donde el jueves 4 de diciembre visitará a Fusión Riojana, y el sábado 6 al Club Atlético Amancay. Ambos encuentros están programados para que comiencen a las 22.
El grupo de Los Pumas para el Mundial de Australia 2027
Tras el sorteo realizado en Sídney, Los Pumas ya conocen los rivales que deberán enfrentar en la próxima Copa del Mundo de Australia 2027: el seleccionado argentino integrará el Grupo CDeportes03/12/2025
El seleccionado argentino fue sorteado en el Grupo C y se medirá frente a Fiji, España y Canadá. Cabe recordar que el fixture y las sedes serán confirmadas el 3 de febrero de 2026, mientras que este Mundial contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final. Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
En el historial en fase de grupos de Mundiales, el conjunto albiceleste se midió en una sola oportunidad ante Fiji, con derrota por 29-8 en 1987. Por su parte, Los Pumas nunca jugaron ante España y Canadá en esta instancia.
Así quedó el grupo de Los Pumas para el Mundial de Rugby Australia 2027
Argentina
Fiji
España
Canadá
