El grupo de Los Pumas para el Mundial de Australia 2027

El seleccionado argentino fue sorteado en el Grupo C y se medirá frente a Fiji, España y Canadá. Cabe recordar que el fixture y las sedes serán confirmadas el 3 de febrero de 2026, mientras que este Mundial contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final. Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En el historial en fase de grupos de Mundiales, el conjunto albiceleste se midió en una sola oportunidad ante Fiji, con derrota por 29-8 en 1987. Por su parte, Los Pumas nunca jugaron ante España y Canadá en esta instancia.

Así quedó el grupo de Los Pumas para el Mundial de Rugby Australia 2027



Argentina

Fiji

España

Canadá