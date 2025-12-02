Al igual que los autos, cayó el patentamiento de motos en noviembre

La venta de motos 0km cayó un 10,3% interanual en noviembre, al patentarse 45.004 unidades, y terminó más de un 28% por debajo del registro de octubre, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El retroceso del penúltimo mes del año frente al nivel alcanzado en octubre fue del 28,7%, ya que las motos patentadas habían sido 63.155. Mientras que la merma interanual se dio ante las 50.173 unidades vendidas en noviembre de 2024.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 582.981 unidades, esto es un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó que no se observan cambios con respecto a octubre en los primeros puestos, con Honda liderando con 8.597 unidades, seguida por Gilera con 6.314, y Motomel en tercer lugar con 5.168. En el cuarto puesto sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.

En relación al modelo más patentado, si se exhibe una importante modificación, ya que luego de tres meses segunda retomó en noviembre a la primera posición la Gilera Smash, con 4.413 rodados vendidos, desplazando al segundo puesto a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 4.261 unidades.

Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 3.324, lo que hizo que la Motomel B110, con 2.779 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.538 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en noviembre:

Gilera Smash: 4.413

Honda Wave 110: 4.261

Keller KN110-8: 3.324

Motomel B110: 2.779

Corven Energy 110: 2.538

Zanella ZB 110: 1.554

Mondial LD 110 MAX: 1.241

Motomel S2 150: 924

Zanella ZB 110 RT: 870

Honda XR150L: 818

Con información de Noticias Argentinas