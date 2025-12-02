Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
Al igual que los autos, cayó el patentamiento de motos en noviembre
El patentamiento de motos 0km en noviembre registró una fuerte caída del $28.7\%$ respecto a octubre y una baja interanual del $10.3\%$, según ACARA.Argentina02/12/2025
La venta de motos 0km cayó un 10,3% interanual en noviembre, al patentarse 45.004 unidades, y terminó más de un 28% por debajo del registro de octubre, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El retroceso del penúltimo mes del año frente al nivel alcanzado en octubre fue del 28,7%, ya que las motos patentadas habían sido 63.155. Mientras que la merma interanual se dio ante las 50.173 unidades vendidas en noviembre de 2024.
De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 582.981 unidades, esto es un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En cuanto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó que no se observan cambios con respecto a octubre en los primeros puestos, con Honda liderando con 8.597 unidades, seguida por Gilera con 6.314, y Motomel en tercer lugar con 5.168. En el cuarto puesto sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.
En relación al modelo más patentado, si se exhibe una importante modificación, ya que luego de tres meses segunda retomó en noviembre a la primera posición la Gilera Smash, con 4.413 rodados vendidos, desplazando al segundo puesto a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 4.261 unidades.
Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 3.324, lo que hizo que la Motomel B110, con 2.779 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.538 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.
Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en noviembre:
Gilera Smash: 4.413
Honda Wave 110: 4.261
Keller KN110-8: 3.324
Motomel B110: 2.779
Corven Energy 110: 2.538
Zanella ZB 110: 1.554
Mondial LD 110 MAX: 1.241
Motomel S2 150: 924
Zanella ZB 110 RT: 870
Honda XR150L: 818

