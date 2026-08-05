La salteña Milagros D'Amico debuta en el Mundial U20 de Atletismo

El atletismo salteño tendrá una destacada representación este miércoles en la jornada inaugural del Campeonato Mundial U20 que se desarrolla en el estadio Hayward Field de Eugene, Oregón (Estados Unidos). La gran protagonista será la velocista Milagros D'Amico, quien hará su debut en la prueba de los 100 metros llanos con la camiseta de la Selección Argentina.

D'Amico integrará la segunda serie clasificatoria de la prueba reina de la velocidad, mientras que la chubutense Olivia Conesa competirá en la primera. En total, serán ocho series las que definirán a las atletas clasificadas para la siguiente instancia del certamen.

La salteña llega al Mundial atravesando el mejor momento de su carrera. En esta temporada estableció el récord argentino de las categorías U20 y U23 con un registro de 11.48 segundos, conseguido durante el Campeonato Iberoamericano disputado en Lima, una marca que la posiciona entre las mejores velocistas juveniles del continente.

Por su parte, Conesa también arriba con grandes expectativas tras establecer el récord nacional U18 con un tiempo de 11.69 segundos, logrado en el CeNARD.

Más allá de la presencia de D'Amico en la pista, Salta también estará representada fuera de la competencia. Los entrenadores Carlos Vicentini y Mariana Díaz Espaventa integran el cuerpo técnico de la Selección Argentina que acompaña a la delegación nacional en el máximo certamen mundial de la categoría, reafirmando el crecimiento del atletismo salteño tanto en el desarrollo de atletas como en la formación de entrenadores de alto rendimiento.

En la lucha por el título mundial de los 100 metros, la gran candidata es la jamaiquina Shanoya Douglas, única competidora del lote que acredita una marca inferior a los 11 segundos (10.98), conseguida este año en Kingston. Además, buscará ampliar su palmarés tras haber sido campeona mundial U20 con el relevo de Jamaica en Lima 2024.

Las estadounidenses Mia y Mariah Maxwell aparecen como las principales rivales de Douglas. Las gemelas dominaron el Campeonato Nacional Sub-20 de Estados Unidos al quedarse con los títulos de los 100 y 200 metros y llegan al Mundial con marcas personales de 11.04 y 11.11 segundos, respectivamente, perfilándose como firmes candidatas a las medallas en condición de locales.

Con la ilusión de seguir haciendo historia, Milagros D'Amico buscará dejar su huella en el escenario más importante del atletismo juvenil mundial, llevando la bandera de Salta y de la Argentina a una de las competencias más exigentes del calendario internacional.