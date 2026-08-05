Gimnasia y Tiro venció a Almagro, logró su tercer triunfo consecutivo y se afianza en zona de clasificación

Fotos: Prensa GYT

Gimnasia y Tiro superó 2 a 0 a Almagro como visitante, en el encuentro pendiente de la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto dirigido por Rubén Darío Azconzábal alcanzó su tercera victoria consecutiva, se consolidó en los puestos de clasificación al Reducido y extendió su buen momento en el campeonato.

El equipo salteño volvió a mostrar eficacia y solidez para quedarse con tres puntos importantes en José Ingenieros. Lautaro Gordillo fue la figura del encuentro al convertir los dos goles del Albo.

El primero llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando el delantero definió con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero Emiliano González y puso en ventaja a Gimnasia y Tiro antes del descanso.

En el complemento, Almagro adelantó sus líneas en busca del empate, aunque el conjunto salteño respondió con orden defensivo y aprovechó los espacios para ampliar la diferencia. A los 26 minutos, Gordillo capitalizó un error del arquero local, quien no pudo controlar el balón, y estableció el 2 a 0 definitivo.

Durante los momentos de mayor presión del conjunto bonaerense, el arquero Federico Cosentino respondió con seguridad y fue determinante para mantener el arco en cero, consolidando una actuación colectiva que le permitió al Albo controlar el desarrollo del encuentro.

Con esta victoria, Gimnasia y Tiro sumó su tercer triunfo consecutivo y el cuarto en sus últimos cinco partidos, resultados que lo afianzan en la zona de clasificación al Reducido y lo mantienen en la pelea por los primeros puestos de la Zona B.

El próximo compromiso del conjunto salteño será el domingo, cuando reciba a Nueva Chicago en el estadio David Michel Torino, por una nueva fecha de la Primera Nacional.