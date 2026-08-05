Salta será sede del campeonato regional NOA de básquet U13

Este sábado 8 y domingo 9 de agosto, las promesas del básquet del norte argentino se medirán en Salta en el campeonato regional U13. La provincia recibirá a las delegaciones de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, y Tucumán que, junto al seleccionado local, buscarán el pase a la siguiente etapa en ambas ramas.

Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos por puntos, clasificando a la fase nacional únicamente el primer puesto de cada categoría. Los encuentros femeninos se disputarán en el Club Gimnasia y Tiro (Vicente López 670), mientras que la rama masculina tendrá acción en el Club 9 de Julio (Urquiza 1024).

El certamen es organizado por la Federación Salteña de Básquet, fiscalizado por la Confederación Argentina de Básquet y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta.

Durante la presentación oficial, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó la importancia del desarrollo formativo: “Contar con un torneo U13 en la provincia es muy promisorio. Hablamos de la base del deporte y de chicos que empiezan a construir sus sueños, por lo que el respaldo del Estado, los dirigentes y el público resulta fundamental”.

A su turno, el presidente de la federación, Maximiliano Saravia, enfatizó en la labor institucional: “Todo el básquet de Salta se unió para concretar el anhelo de volver a recibir una contienda de esta magnitud, estamos muy contentos”.

En el lanzamiento participaron también Fernando Palópoli (Salta Basket), Gustavo Bordi (CABB) y Pablo Olivera (FSB).

Fixture

Sábado 8 de agosto

09:00 | Jujuy vs. Tucumán

11:30 | Salta vs. Catamarca

15:00 | Tucumán vs. Santiago del Estero

17:30 | Salta vs. Jujuy

20:00 | Catamarca vs. Santiago del Estero

Domingo 9 de agosto

09:00 | Tucumán vs. Catamarca

11:30 | Salta vs. Santiago del Estero

15:00 | Jujuy vs. Catamarca

17:30 | Salta vs. Tucumán

20:00 | Jujuy vs. Santiago del Estero.

