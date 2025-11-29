Tragedia en Indonesia: Inundaciones dejan más de 200 muertos y 100 desaparecidos

Hong Kong inició tres días de luto por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con 128 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos.
La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.El Mundo29/11/2025
La cifra de muertos por las graves inundaciones en Indonesia superó las 200 personas, mientras los rescatistas intentan encontrar a casi un centenar de desaparecidos, informó el sábado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.
La entidad gubernamental señaló que los equipos de rescate del distrito de Agam, en Sumatra Occidental, recuperaron más cadáveres, lo que elevó el número de muertos a 248, con más de 100 personas cuyo paradero se desconoce.
En la vecina Sumatra Septentrional han fallecido otras 116 personas, mientras que en la región de Aceh el número de víctimas mortales asciende al menos a 35, según datos oficiales.
Los equipos de rescate luchaban el sábado por llegar hasta las víctimas en varias zonas devastadas, afectadas primero por un terremoto y después por un tsunami.
Las zonas quedaron prácticamente aisladas debido a los daños en las carreteras y a la interrupción de las líneas de comunicación, y los aviones de socorro estaban entregando ayuda y suministros al distrito más afectado de Tapanuli Central, en la provincia de Sumatra Septentrional y otras de la región.
Las labores de rescate también se vieron entorpecidas por los puentes y carreteras dañados y la falta de maquinaria pesada para apoyar los trabajos.
Las lluvias monzónicas de la semana pasada provocaron el desbordamiento de los ríos en la provincia de Sumatra Septentrional. El diluvio arrasó una aldea situada en la ladera de una montaña, arrastró a personas y sumergió miles de casas y edificios.
Cerca de 3.000 familias desplazadas huyeron a refugios del gobierno, informaron las autoridades.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un bombardeo masivo ruso con alrededor de 600 drones y 36 misiles que dejó al menos dos muertos en Kiev y sus alrededores.
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en la frontera con Chile, en los distritos de Tacna, y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el paso.
Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en VenezuelaEl Mundo28/11/2025
Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico. Sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.