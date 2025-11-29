Guerra en Ucrania: Ataque con 600 drones rusos deja dos muertos y 600.000 sin luz

Hong Kong inició tres días de luto por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con 128 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un bombardeo masivo ruso con alrededor de 600 drones y 36 misiles que dejó al menos dos muertos en Kiev y sus alrededores.El Mundo29/11/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este sábado que Rusia realizó un bombardeo contra territorio ucraniano y tres personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en la capital Kiev y sus alrededores.
"Los rusos lanzaron alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Telegram. "Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", precisó.
"En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso", agregó Zelenski en su mensaje, en el que destacó que su país necesita trabajar "sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea".
Además, el líder ucraniano pidió a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Rusia no cesa sus ataques con drones y misiles.
"Como resultado del ataque, más de 500.000 consumidores en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev y casi 8.000 en la región de Járkov se quedaron sin electricidad en la mañana", dijo el ministerio de Energía de Ucrania.
El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, la próxima semana a Moscú. Asimismo, se espera este fin de semana en Kiev a Dran Driscoll, también enviado por Trump.
Con información de efe/reuters/afp
La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en la frontera con Chile, en los distritos de Tacna, y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el paso.
Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico. Sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.