El hospital Señor del Milagro llevará adelante el lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
Con casi 300 participantes, UNATE cierra el año con una Gala de Navidad
Será este sábado 29 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Teatro Provincial. La entrada es libre y gratuita, sin embargo, se invita a los participantes a asistir con un alimento no perecedero. Además adelantaron actividades de verano en febrero. "La UNATE siempre está abiera", señalaron.Salta28/11/2025
Este sábado 29 de noviembre, la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realiza la Gala de fin de año. Será a partir de las 16:30 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
“Va a haber todas las expresiones artísticas: folclore, canto, tango, música brasilera —porque tenemos un nuevo taller de ritmos de Brasil—, danzas contemporáneas y también danza española”, explicó la directora de UNATE, Susana Tessio, en diálogo con Aries.
Según detalló habrá más de 300 personas en el escenario debido a la numerosa cantidad de alumnos en cada taller que vienen preparando la presentación desde mitad de año.
Si bien el ingreso no tiene costo, UNATE invita al público a colaborar de manera voluntaria con alimentos no perecederos, que serán destinados al Comedor San Francisco, del asentamiento Israel.
Durante la jornada se realizarán reconocimientos especiales a dos de las primeras docentes que integraron el staff de la institución, Silvia Munguia y Margarita Alemán, así como a una de sus primeras alumnas, Marta Lafuente, destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad educativa.
UNATE 2026
Respecto a las inscripciones para quienes deseen sumarse a UNATE, Tessio adelantó que se planifican actividades de verano.
“Pueden acercarse a preguntar. Estamos armando la grilla para el 2026 y en febrero vamos a ofrecer talleres de verano para quienes quieran seguir disfrutando. La UNATE siempre está abierta”, aseguró.
Palomo: “El discurso social pone a la adopción como un trámite imposible y no es así”Salta28/11/2025
El Coordinador de la Secretaría Tutelar consideró que el proyecto aprobado por el Senado provincial ayudará a desmitificar todo lo que circunda a los procesos de adopción.
Incorporan escáner corporal, vehículos y más protección para el personal al sistema penitenciarioSalta28/11/2025
Destacaron la incorporación de tecnología para el servicio que se brinda en las cárceles de la provincia. Señaló que con el avance en la modernización de los sistemas se logró reducir un 40% los traslados diarios de internos a organismos judiciales o de salud.
Ocurrió en la madrugada de este viernes. Según informaron, la pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total.
La 39º edición de la competencia se realizará este domingo 30 a partir de las 7. Habrá retenciones y cortes momentáneos en diferentes puntos de la ciudad. Habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo.
Se colocó lajas en el primer descanso, además, se acondicionaron las caminerías y se hizo una limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Se solicita a la comunidad en general mantener la higiene.
Con saco militar
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a en Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.