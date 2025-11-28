Con casi 300 participantes, UNATE cierra el año con una Gala de Navidad

Este sábado 29 de noviembre, la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realiza la Gala de fin de año. Será a partir de las 16:30 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

“Va a haber todas las expresiones artísticas: folclore, canto, tango, música brasilera —porque tenemos un nuevo taller de ritmos de Brasil—, danzas contemporáneas y también danza española”, explicó la directora de UNATE, Susana Tessio, en diálogo con Aries.

Según detalló habrá más de 300 personas en el escenario debido a la numerosa cantidad de alumnos en cada taller que vienen preparando la presentación desde mitad de año.

Si bien el ingreso no tiene costo, UNATE invita al público a colaborar de manera voluntaria con alimentos no perecederos, que serán destinados al Comedor San Francisco, del asentamiento Israel.

Durante la jornada se realizarán reconocimientos especiales a dos de las primeras docentes que integraron el staff de la institución, Silvia Munguia y Margarita Alemán, así como a una de sus primeras alumnas, Marta Lafuente, destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad educativa.

UNATE 2026

Respecto a las inscripciones para quienes deseen sumarse a UNATE, Tessio adelantó que se planifican actividades de verano.

“Pueden acercarse a preguntar. Estamos armando la grilla para el 2026 y en febrero vamos a ofrecer talleres de verano para quienes quieran seguir disfrutando. La UNATE siempre está abierta”, aseguró.