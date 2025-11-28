Con casi 300 participantes, UNATE cierra el año con una Gala de Navidad

Será este sábado 29 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Teatro Provincial. La entrada es libre y gratuita, sin embargo, se invita a los participantes a asistir con un alimento no perecedero. Además adelantaron actividades de verano en febrero. "La UNATE siempre está abiera", señalaron.

Salta28/11/2025

18510-la-unate-celebro-sus-36-anios-en-el-teatro-provincial

Este sábado 29 de noviembre, la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realiza la Gala de fin de año. Será a partir de las 16:30 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

 “Va a haber todas las expresiones artísticas: folclore, canto, tango, música brasilera —porque tenemos un nuevo taller de ritmos de Brasil—, danzas contemporáneas y también danza española”, explicó la directora de UNATE, Susana Tessio, en diálogo con Aries.

Según detalló habrá más de 300 personas en el escenario debido a la numerosa cantidad de alumnos en cada taller que vienen preparando la presentación desde mitad de año.

Si bien el ingreso no tiene costo, UNATE invita al público a colaborar de manera voluntaria con alimentos no perecederos, que serán destinados al Comedor San Francisco, del asentamiento Israel.

Durante la jornada se realizarán reconocimientos especiales a dos de las primeras docentes que integraron el staff de la institución, Silvia Munguia y Margarita Alemán, así como a una de sus primeras alumnas, Marta Lafuente, destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad educativa.

UNATE 2026

Respecto a las inscripciones para quienes deseen sumarse a UNATE, Tessio adelantó que se planifican actividades de verano.

“Pueden acercarse a preguntar. Estamos armando la grilla para el 2026 y en febrero vamos a ofrecer talleres de verano para quienes quieran seguir disfrutando. La UNATE siempre está abierta”, aseguró.

