La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
Golpe de calor en animales: recomendaciones clave para prevenir accidentes
Desde Bienestar Animal informaron que aumentan los riesgos en mascotas con temperaturas extremas. Hidratación, sombra y evitar caminatas en horas pico.Sociedad28/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el veterinario Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal, brindó una serie de recomendaciones esenciales para evitar golpes de calor en mascotas, en medio de las altas temperaturas que enfrenta la provincia. “Gracias a Dios no hemos registrado casos graves porque la gente está tomando conciencia”, destacó.
Peretti señaló que no se debe sacar a los animales a caminar entre las 11 y las 17, cuando el calor es más intenso. “Si salen después de esos horarios, lleven siempre una botellita con agua fresca. En las plazas hay bebederos donde pueden recargar”, explicó.
El veterinario recordó que perros y gatos no poseen glándulas sudoríparas, por lo que eliminan el calor “mucho más lentamente” que los humanos. “Lo hacen a través del jadeo, lo que los vuelve más vulnerables”, dijo.
Cómo actuar ante un golpe de calor
Ante un desvanecimiento o pérdida de fuerza, Peretti indicó que lo primero es:
- Llevar al animal a la sombra
- Mojarlo de inmediato
- Trasladarlo de urgencia al veterinario más cercano
¿Qué pasa con los gatos?
“Es raro que sufran golpes de calor porque suelen refugiarse solos. No hacen caminatas forzadas como los perros.”
¿Cómo identificar un golpe de calor?
“El perro comienza a jadear intensamente, presenta dificultad respiratoria y puede desmayarse.”
¿Se puede poner hielo en el agua?
“Si el animal está acostumbrado, no hay contraindicación. Lo importante es que el agua esté fresca.”
Peretti pidió a la comunidad extremar los cuidados esta semana, ya que Salta registrará temperaturas por encima de los 33°. “Es fundamental prevenir, porque el golpe de calor puede ser fatal”, cerró.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
Evoluciona favorablemente "Puriq", el cóndor hallado con 30 perdigones en San LorenzoSociedad27/11/2025
Los veterinarios descubrieron que el ave tenía 30 perdigones en su cuerpo, lo que le causó una intoxicación por plomo. El cóndor, un patrimonio natural, sigue bajo cuidado en la EFA.
La violencia digital también es penada: el alcance de la Ley Olimpia
El Dr. Napoleón Gambetta repasó un caso donde la Justicia ordenó detener la difusión de fotos íntimas y aplicó una multa, remarcando que la ley vigente desde 2023 contempla estas situaciones.
Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.