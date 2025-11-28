Golpe de calor en animales: recomendaciones clave para prevenir accidentes

Por Aries, el veterinario Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal, brindó una serie de recomendaciones esenciales para evitar golpes de calor en mascotas, en medio de las altas temperaturas que enfrenta la provincia. “Gracias a Dios no hemos registrado casos graves porque la gente está tomando conciencia”, destacó.

Peretti señaló que no se debe sacar a los animales a caminar entre las 11 y las 17, cuando el calor es más intenso. “Si salen después de esos horarios, lleven siempre una botellita con agua fresca. En las plazas hay bebederos donde pueden recargar”, explicó.

El veterinario recordó que perros y gatos no poseen glándulas sudoríparas, por lo que eliminan el calor “mucho más lentamente” que los humanos. “Lo hacen a través del jadeo, lo que los vuelve más vulnerables”, dijo.

Cómo actuar ante un golpe de calor

Ante un desvanecimiento o pérdida de fuerza, Peretti indicó que lo primero es:

Llevar al animal a la sombra

Mojarlo de inmediato

Trasladarlo de urgencia al veterinario más cercano

¿Qué pasa con los gatos?

“Es raro que sufran golpes de calor porque suelen refugiarse solos. No hacen caminatas forzadas como los perros.”

¿Cómo identificar un golpe de calor?

“El perro comienza a jadear intensamente, presenta dificultad respiratoria y puede desmayarse.”

¿Se puede poner hielo en el agua?

“Si el animal está acostumbrado, no hay contraindicación. Lo importante es que el agua esté fresca.”

Peretti pidió a la comunidad extremar los cuidados esta semana, ya que Salta registrará temperaturas por encima de los 33°. “Es fundamental prevenir, porque el golpe de calor puede ser fatal”, cerró.