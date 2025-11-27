La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
Evoluciona favorablemente "Puriq", el cóndor hallado con 30 perdigones en San Lorenzo
Los veterinarios descubrieron que el ave tenía 30 perdigones en su cuerpo, lo que le causó una intoxicación por plomo. El cóndor, un patrimonio natural, sigue bajo cuidado en la EFA.Sociedad27/11/2025
“Puriq”, viajero en quechua, es un macho adulto que actualmente está en proceso de tratamiento en la Estación de Fauna Autóctona (EFA). El animal evoluciona de manera favorable, y continúa bajo el cuidado de los veterinarios a la espera de los resultados de los estudios que se le realizaron.
Recordamos que luego de ser encontrado por la División Policía Rural y Ambiental en San Lorenzo Chico, el cóndor fue trasladado a la EFA. Allí, le brindaron los primeros auxilios ya que no podía volar, y el miércoles 12 de noviembre le realizaron un chequeo médico completo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), con el objetivo de arribar a un diagnóstico preciso.
En la Universidad le tomaron muestras de sangre a Puriq, y se le realizó una tomografía computada donde lograron observar que el ave tenía en su cuerpo alrededor de 30 perdigones causándole una intoxicación por plomo.
Sobre el cóndor andino
Es una especie emblemática de Sudamérica, y está considerada un patrimonio cultural y natural del continente. En nuestro país se encuentra a lo largo de la Cordillera de los Andes, en las provinciasde Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego y en la zona central del país.
Se alimenta de carroña, por lo que cumple un rol invaluable en los ecosistemas. Al consumir animales muertos evita la proliferación de bacterias que pueden generar enfermedades en los humanos. Además, ayuda a controlar la población de otras especies carroñeras y así contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema.
La violencia digital también es penada: el alcance de la Ley Olimpia
El Dr. Napoleón Gambetta repasó un caso donde la Justicia ordenó detener la difusión de fotos íntimas y aplicó una multa, remarcando que la ley vigente desde 2023 contempla estas situaciones.
Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, falleció trágicamente al caer 25 metros al vacío en la zona de acantilados de Barrancas de Los Lobos.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.