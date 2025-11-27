Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo Montiel

Este jueves 27 de noviembre, la policía se presentó a primera hora de la mañana en el Barrio El Golf de Nordelta para detener a Nicolás Payarola. La primicia la dio Carlos Salerno en "Desayuno Americano"

El ex abogado de Wanda Nara, L-Gante y otros famosos había sido denunciado por el jugador Gonzalo Montiel por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista de River Plate en una cifra cercana a los 700 mil dólares.

A raíz de esto, se abrió una investigación y en octubre de este año, el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, procesó a Payarola y trabó un embargo por más de 700 millones de pesos.

Según Gonzalo Montiel, Nicolás Payarola se habría acercado a su familia en el año 2023 con la intención de realizar un inversión inmobiliaria. La propuesta era poner a trabajar el dinero que el jugador había obtenido como premio en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y otros ahorros con fines de inversión. A raíz de esto, se formó una sociedad llamada M&A Desarrollos Inmobiliarios a la cual se realizaron transferencias bancaria y otras entregas en efectivo.

Con información de Pronto