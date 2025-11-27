En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.
Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo Montiel
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.Sociedad27/11/2025
Este jueves 27 de noviembre, la policía se presentó a primera hora de la mañana en el Barrio El Golf de Nordelta para detener a Nicolás Payarola. La primicia la dio Carlos Salerno en "Desayuno Americano"
El ex abogado de Wanda Nara, L-Gante y otros famosos había sido denunciado por el jugador Gonzalo Montiel por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista de River Plate en una cifra cercana a los 700 mil dólares.
A raíz de esto, se abrió una investigación y en octubre de este año, el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, procesó a Payarola y trabó un embargo por más de 700 millones de pesos.
Según Gonzalo Montiel, Nicolás Payarola se habría acercado a su familia en el año 2023 con la intención de realizar un inversión inmobiliaria. La propuesta era poner a trabajar el dinero que el jugador había obtenido como premio en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y otros ahorros con fines de inversión. A raíz de esto, se formó una sociedad llamada M&A Desarrollos Inmobiliarios a la cual se realizaron transferencias bancaria y otras entregas en efectivo.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, falleció trágicamente al caer 25 metros al vacío en la zona de acantilados de Barrancas de Los Lobos.
El Colegio de Farmacéuticos de Salta convocó a elecciones en diciembre
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta llamó a sus asociados a elegir nuevas autoridades el 17 de diciembre de 2025. Las listas deberán presentarse antes del 28 de noviembre.
Instan a usar a diario el protector solar, incluso bajo techo y frente a las pantallasSociedad26/11/2025
La dermatóloga Luisa Ruiz Morales remarcó la importancia de aplicar correctamente el protector, elegir la presentación adecuada según el tipo de piel y reforzar los cuidados durante las horas de mayor radiación. “El protector solar se lo debe aplicar no cuando se sale al sol, sino mientras haya luz de sol”, indicó.
“Palpitando la Navidad”: lanzan una nueva edición del concurso de arbolitos recicladosSociedad26/11/2025
Los vecinos que deseen participar podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre. La recepción de los mismos, será el lunes 15 en el CCM y la entrega de premios el viernes 19.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.