Teté Quiroz seguirá siendo el técnico de Gimnasia y Tiro

‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia
Los tres clubes grandes de Salta emitieron comunicados públicos en apoyo a la actual conducción de la AFA y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.
Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.Deportes27/11/2025
La comisión directiva del Albo consideró clave sostener la continuidad del cuerpo técnico, valorando el trabajo realizado en la última temporada, la identidad que consolidó el equipo y el consenso alcanzado en la planificación deportiva. Por su parte, Quiroz también manifestó su conformidad con las condiciones propuestas y con los objetivos trazados para el próximo año.
Con la renovación prácticamente cerrada, el entrenador ya comenzó a delinear la preparación para 2026: evaluación del plantel actual, posibles renovaciones, bajas y refuerzos, además de la programación de la pretemporada.
Gimnasia y Tiro apuesta así a un proyecto estable y prolongado, manteniendo a Teté al mando en un año que será clave para intentar dar el salto de calidad en la Primera Nacional.
Por La Liga Argentina., Los Infernales recibieron al equipo mendocino de Huracán Las Heras, un pleito que se las trajo y terminó quedando para el local, 67-65, en tiempo suplementario –tras igualar en 57-.
El Concejo Deliberante de Salta aprobó la nómina de 38 beneficiarios de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur 2026, destinadas a jóvenes promesas menores de 18 años con proyección deportiva.
Tras el cierre de los octavos de final, con las victorias de Tigre sobre Lanús y Gimnasia ante Unión, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura.
La Liga Profesional ya tiene los árbitros para los cuartos de final del Clausura. Fernando Echenique dirigirá Boca contra Argentinos, mientras que Andrés Merlos estará en Racing frente a Tigre.
Los dirigentes de la Primera División, el ascenso y el fútbol federal brindaron un respaldo unánime a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.