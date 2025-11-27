Teté Quiroz seguirá siendo el técnico de Gimnasia y Tiro

Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.

La comisión directiva del Albo consideró clave sostener la continuidad del cuerpo técnico, valorando el trabajo realizado en la última temporada, la identidad que consolidó el equipo y el consenso alcanzado en la planificación deportiva. Por su parte, Quiroz también manifestó su conformidad con las condiciones propuestas y con los objetivos trazados para el próximo año.

Con la renovación prácticamente cerrada, el entrenador ya comenzó a delinear la preparación para 2026: evaluación del plantel actual, posibles renovaciones, bajas y refuerzos, además de la programación de la pretemporada.

Gimnasia y Tiro apuesta así a un proyecto estable y prolongado, manteniendo a Teté al mando en un año que será clave para intentar dar el salto de calidad en la Primera Nacional.