Se enfría el consumo: Caen las ventas en supermercados y mayoristas
Los datos oficiales del INDEC confirmaron el enfriamiento del consumo masivo durante septiembre de 2025, con caídas interanuales en las ventas a precios constantes.Argentina27/11/2025
Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar retrocesos durante septiembre, según los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ambos casos, los datos reflejan caídas interanuales, lo que confirma que el consumo masivo atraviesa un nuevo período de enfriamiento.
En el caso de los supermercados, el organismo estadístico informó que las ventas a precios constantes registraron en el noveno mes del año una disminución de 0,8% interanual. Además, el indicador desestacionalizado mostró una baja de 0,2% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo también cayó 0,4% mensual.
En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses del año, el Indec destacó que las ventas reales presentan todavía un saldo positivo de 2,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la desaceleración en los últimos meses comenzó a erosionar ese crecimiento.
El desempeño por rubro
En valores corrientes —es decir, sin ajustar por inflación— las ventas en supermercados totalizaron $1.962.362 millones, con un avance de 23,8% interanual. Esta suba responde en gran medida al incremento de precios, ya que la variación real mostró un retroceso.
Las ventas en supermercados cayeron a nivel mensual y anual en septiembre. (Fuente: Indec)
Entre los rubros con mayores aumentos nominales, el informe resaltó a “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con un crecimiento de 53,4%; seguido por “Carnes”, con 45,2%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%. Los artículos de “Almacén”, que representan el 28,1% de la facturación total, se incrementaron 24,2% interanual.
En cuanto al comportamiento por medios de pago, las compras con tarjeta de crédito concentraron el 44,1% del total, con ventas por $865.406 millones, lo que representa una variación de 20,5% interanual. Le siguieron las tarjetas de débito (26,4% del total, 21,6% interanual) y el efectivo (16,2%, 17,5%). Por otra parte, los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales, QR y vales, aumentaron 53,2%, con $260.981 millones, siendo el segmento de mayor dinamismo nominal.
Las ventas presenciales en salones de ventas representaron el 96,5% del total, con $1.894.031 millones y un alza nominal de 23,4%. Las compras online avanzaron 34,8%, aunque su participación se mantuvo en niveles bajos: 3,5%.
A nivel jurisdiccional, los mayores incrementos nominales se registraron en Catamarca (35,3%), Neuquén (30,4%), Río Negro (29,8%), Resto de Buenos Aires (27,8%) y Tierra del Fuego (27,1%). La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mostró una suba nominal de 25,4%.
Caída en autoservicios mayoristas
El enfriamiento del consumo también se reflejó en los autoservicios mayoristas. Según el Indec, las ventas a precios constantes registraron en septiembre una disminución de 13,1% interanual, un retroceso considerablemente más profundo que el observado en los establecimientos minoristas. La serie desestacionalizada mostró una baja mensual de 5,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo cayó 1,5%.
“El acumulado enero-septiembre de 2025 registra una caída de 7,4% respecto a igual período de 2024”, indicó el informe oficial.
En valores corrientes, las ventas mayoristas sumaron $287.852 millones, lo que implicó un incremento nominal de 7,9% frente a septiembre del año pasado. Entre los rubros con mayores subas se destacaron “Carnes”, con un alza de 29,9%; “Panadería”, con 15,6%; “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%. En contraste, se registraron caídas nominales en “Electrónicos y artículos para el hogar” (-18,7%) y en “Artículos de limpieza y perfumería” (-0,4%).
En el desglose por medios de pago, las operaciones abonadas con “otros medios” —como billeteras virtuales, QR o vales— crecieron 62,5% interanual, alcanzando una participación del 32,9% sobre el total. Las compras con tarjeta de crédito avanzaron 2,4%, mientras que las realizadas en efectivo y con tarjeta de débito retrocedieron 6,8% y 21,2%, respectivamente.
Las ventas nominales cayeron 11,4% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero crecieron 2,2% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 13,1% en el resto del país.
Con información de Infobae
Tras aprobar los pliegos técnicos, Economía precalificó a las empresas que avanzarán mañana a la apertura de ofertas económicas por los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el último aumento del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, fijado en 2,34% según la variación del IPC de octubre.
El objetivo es reactivar la producción en pozos maduros de la Patagonia e incentivar las inversiones necesarias para sostener la matriz energética argentina, más allá de Vaca Muerta.
Fracasó la negociación del Salario Mínimo: el Gobierno definirá por decreto
Tras una reunión sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, el Consejo del Salario no logró fijar un nuevo SMVM. El Ejecutivo volverá a laudar por decreto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, celebra este jueves su Consejo Federal en San Luis para debatir y definir nuevas medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.