ATE no descarta cortes de ruta en Navidad y Año Nuevo por el ajuste de Milei
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, celebra este jueves su Consejo Federal en San Luis para debatir y definir nuevas medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral.Argentina27/11/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves en San Luis una reunión de Consejo Federal en la que podrían definir nuevas medidas de fuerza para cuando la reforma laboral se trate en el Congreso.
El sindicato de estatales tampoco descarta manifestaciones y cortes de ruta en Navidad y Año Nuevo, en rechazo a las políticas de la gestión de Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.
El Confederal contará con la participación del Secretariado Nacional de ATE que encabeza Rodolfo Aguiar, como así también de los secretarios generales de las 24 provincias y las 191 seccionales que tiene el sindicato.
La reunión tendrá lugar este jueves a las 10 en el Hotel Visit de la capital puntana, donde habrá unas diez horas de debate en las que los dirigentes de cada rincón del país expondrán las principales problemáticas regionales y locales.
Entre los principales se encuentra “la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno sin diálogo real, el recorte salarial, el impacto del ajuste en las provincias y municipios, entre otros ejes”, informó ATE en un comunicado.
ATE advirtió sobre la posibilidad de que la reforma laboral de la gestión Milei incluya “la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad y aumentos salariales por productividad”.
El sindicato también exigió “la inmediata reapertura de las paritarias” y detalló que “el recorte salarial se profundizó durante el 2025, con un incremento de apenas el 13,6% frente a una inflación de 24,8% en lo que va del año”.
Tras aprobar los pliegos técnicos, Economía precalificó a las empresas que avanzarán mañana a la apertura de ofertas económicas por los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el último aumento del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, fijado en 2,34% según la variación del IPC de octubre.
Los datos oficiales del INDEC confirmaron el enfriamiento del consumo masivo durante septiembre de 2025, con caídas interanuales en las ventas a precios constantes.
El objetivo es reactivar la producción en pozos maduros de la Patagonia e incentivar las inversiones necesarias para sostener la matriz energética argentina, más allá de Vaca Muerta.
Fracasó la negociación del Salario Mínimo: el Gobierno definirá por decreto
Tras una reunión sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, el Consejo del Salario no logró fijar un nuevo SMVM. El Ejecutivo volverá a laudar por decreto.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.