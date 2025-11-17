Intenso temporal provocó anegamientos en Orán

Una violenta tormenta se desató el domingo sobre distintas regiones de la provincia, dejando serias complicaciones en el norte salteño. San Ramón de la Nueva Orán fue la ciudad más afectada, con más de 60 milímetros de agua en pocas horas, lo que provocó inundaciones generalizadas, calles intransitables y anegamientos en barrios como Taranto, 9 de Julio y Loteo Social.

De acuerdo a lo publicado por El Tribuno, el Hospital de Orán también sufrió filtraciones en el área de Tocoginecología, situación que obligó a reorganizar transitoriamente la atención.

La inestabilidad avanzó sobre todo el corredor norte y alcanzó a Pichanal, General Mosconi y Tartagal, donde también se registraron lluvias intensas, viento fuerte y problemas de transitabilidad.

En los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, especialmente en Chicoana y El Carril, se produjo una fuerte caída de granizo acompañada de ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora.