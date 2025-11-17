El Registro Civil inicia este lunes un amplio operativo de identificación. El móvil visitará barrios de Orán y, simultáneamente, habrá atención en los CIC Bicentenario y Santa Cecilia de Capital.
Intenso temporal provocó anegamientos en Orán
Una fuerte tormenta con lluvias torrenciales, granizo y ráfagas intensas provocó anegamientos, calles intransitables y daños en varias localidades del norte.Municipios17/11/2025Ivana Chañi
Una violenta tormenta se desató el domingo sobre distintas regiones de la provincia, dejando serias complicaciones en el norte salteño. San Ramón de la Nueva Orán fue la ciudad más afectada, con más de 60 milímetros de agua en pocas horas, lo que provocó inundaciones generalizadas, calles intransitables y anegamientos en barrios como Taranto, 9 de Julio y Loteo Social.
De acuerdo a lo publicado por El Tribuno, el Hospital de Orán también sufrió filtraciones en el área de Tocoginecología, situación que obligó a reorganizar transitoriamente la atención.
La inestabilidad avanzó sobre todo el corredor norte y alcanzó a Pichanal, General Mosconi y Tartagal, donde también se registraron lluvias intensas, viento fuerte y problemas de transitabilidad.
En los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, especialmente en Chicoana y El Carril, se produjo una fuerte caída de granizo acompañada de ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora.
"Ver Para Ser Libres" lleva oftalmólogos y anteojos gratis a seis municipios de altura en SaltaMunicipios17/11/2025
El programa oftalmológico "Ver Para Ser Libres" del Ministerio de Desarrollo Social visitará seis municipios de altura en Salta para entregar anteojos sin costo a niños de primaria.
Desalojo en RN 50: Vialidad y Gendarmería despejaron construcciones precarias en YrigoyenMunicipios13/11/2025
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó sobre la realización de un operativo de desalojo en la zona de camino de la Ruta Nacional 50 (RN 50), a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen.
"Ver Para Ser Libres" lleva oftalmólogos y anteojos gratis a seis municipios de altura en SaltaMunicipios12/11/2025
El programa oftalmológico "Ver Para Ser Libres" del Ministerio de Desarrollo Social visitará seis municipios de altura en Salta para entregar anteojos sin costo a niños de primaria.
Concurso Navideño en San Lorenzo: Comercios competirán por premios de hasta $300.000Municipios12/11/2025
La Municipalidad de San Lorenzo, junto a la Cámara de Turismo y Comercio, lanzó la tercera edición del Concurso de Decoración Navideña 2025. La iniciativa está destinada a comercios, gastronómicos y centros comerciales.
El 80% de los niños originarios de Tartagal no es reconocido legalmente por su padreMunicipios11/11/2025
La Asesoría de Incapaces de Tartagal lanzó una grave alerta social: más del 80% de los niños de la zona no cuenta con el reconocimiento legal de su padre (doble filiación).
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.