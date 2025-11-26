El IPS pagó $3.500 millones y el Círculo Médico retoma prestaciones: impulsan un convenio “moderno”

El conflicto entre el Círculo Médico y el Instituto Provincial de Salud se destrabó luego de que el Gobierno provincial interviniera y se lograra el pago de la deuda acumulada. La presidenta de la entidad, Adriana Falco, confirmó en conferencia de prensa que el IPS depositó aproximadamente $3.500 millones, monto que estaba vencido, y que desde hoy comenzarán las reuniones para redactar un nuevo convenio.

Falco detalló que la mesa técnica incluirá al Círculo Médico, al IPS y al Ministerio de Salud. “Fue clave la reunión con los ministros para poder destrabar el conflicto e iniciar un trabajo conjunto”, señaló. El actual convenio, firmado en 2004, iba a caer el 19 de diciembre, por lo que se trabajará en su modernización, incluyendo prácticas, plazos de pago y sistemas de autorización online.

Respecto a los honorarios, la presidenta indicó que se buscará reducir los plazos de pago, actualmente de 90 días, y llevarlos “al menos a 60”. También aclaró que el padrón de prestadores directos del IPS continuará vigente, aunque el Círculo rechaza que se presione a profesionales para migrar a esa modalidad.

Durante la conferencia, personal de la Dirección de Investigaciones llegó al Círculo para requerir documentación vinculada a la denuncia del médico Edmundo Falú, sobre presuntas prácticas facturadas de manera irregular. Falco confirmó que entregarán toda la información administrativa solicitada.

Por último, envió un mensaje a los afiliados del IPS. “Las prestaciones están garantizadas. Se retomó la atención habitual y trabajaremos para un nuevo convenio que dé previsibilidad”, completó.