Será en el marco de una Feria de Salud extendida con actividades del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Además, de una campaña de donación de sangre y un puesto de vacunación para completar el calendario nacional.
Salta se suma a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes
Será este viernes 28 de noviembre con atención gratuita. El Consejo Argentino de Oftalmología advirtió que en el 10% de la población argentina es diabética. Resaltan la importancia del control médico.Salud25/11/2025
El viernes 28 de noviembre el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), realizará una nueva edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, con el fin de detectar y prevenir enfermedades oculares.
Esta campaña se llevará a cabo en 87 hospitales y centros médicos de todo el país, en forma gratuita. “Es una iniciativa federal, el 100% de las provincias se suman a la campaña. Es voluntaria, los médicos nos sumamos, y es absolutamente gratuita para el paciente”, señaló el oftalmólogo, Ricardo Goñi, en diálogo con Aries.
Alertó sobre el crecimiento exponencial de pacientes con diabetes, enfermedad considerada por los profesionales como “pandemia”. “Hoy, hay 350 millones de diabéticos en el mundo y se calcula que vamos a andar entre los 500 y los 600 millones de diabéticos para el 2030. Y en la República Argentina hay diagnosticados cuatro millones de diabéticos, que es el 10% de la población”, detalló.
Goñi, quien es médico clínico y oftalmólogo, consideró que las estadísticas se deben a lo cambios alimentarios y el sobre peso en niños; la falta de actividad física; y el uso desmedido de dispositivos electrónicos. “Hoy el entremetimiento tiene que ver más con lo visual que con lo físico”, señaló.
El profesional destacó la importancia de detectar y prevenir enfermedades oculares, como la retinopatía diabética que puede causar pérdida severa de la visión e incluso ceguera. “Lo más importante es el estricto control del individuo diabético. Cuanto mejor esté controlada la persona, menores complicaciones tiene, no solamente oculares”, insistió.
El listado completo de todas las sedes se encuentra disponible en: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025
En Salta, los estudios se realizarán en:
- Capital: Hospital Papa Francisco
- Orán: Clínica Mayo (25 de Mayo 455); Clínica La Trinidad (López y Planes 235); Hospital San Vicente de Paul (Pueyrredón 701).
- El Quebrachal: Centro Ojos "El Quebrachal" (M. Moreno esq. Irigoyen)
- Tartagal: Consultorio (Rivadavia 640)
Sarampión: Salta refuerza vigilancia epidemiológica en la frontera por casos en YacuibaSalud25/11/2025
Tras confirmarse tres casos en Yacuiba, el Gobierno de Salta refuerza el trabajo binacional con Bolivia. Se crearon Equipos de Respuesta Rápida en Profesor Salvador Mazza y se instaló un vacunatorio móvil en el puente.
“La terapia hormonal ya no debe generar miedo”, aseguró Gelsi
La especialista explicó que se actualizaron los prospectos. Afirmó que, con buena indicación, el tratamiento mejora la calidad de vida, reduce sofocos y protege la salud cardíaca y cognitiva.
Dislexia y déficit de atención: señales de alerta y qué garantiza la Ley 27.306
La psicopedagoga María Paulina Arias explicó cómo identificar la dislexia y el TDA/TDAH, por qué es crucial el diagnóstico temprano y cuáles son los derechos educativos que asegura la ley vigente en Argentina.
Pampita visibilizó su dislexia y especialistas explican por qué es clave detectarla
Las declaraciones de Pampita Ardohain sobre su dislexia y la de sus hijos reabrieron la discusión sobre la importancia de la detección temprana.
IPS: el Colegio Médico reclama diálogo y alerta por el impacto en los pacientes
El presidente de la institución expresó preocupación por la ruptura del convenio entre el IPS y el Círculo Médico. Señaló que miles de afiliados quedan sin cobertura plena y alertó que el conflicto afecta a toda la red sanitaria.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.