Moreno pide diálogo en el Senado y avisa a LLA: “No queremos otro ‘no a todo’”

En Agenda Abierta, el intendente de Vaqueros y senador por el departamento La Caldera, Daniel Moreno, anticipó cómo será su desembarco en la Legislatura y marcó una línea clara para el nuevo escenario político: diálogo, acuerdos y un rol activo del Senado. En ese marco dejó una advertencia explícita hacia La Libertad Avanza, fuerza que por primera vez ocupará una banca en la Cámara Alta.

“No queremos otro ‘no a todo’. El diálogo en política es fundamental”, afirmó, al referirse a lo que espera del bloque libertario y al recordar experiencias legislativas de posturas inflexibles.

Las declaraciones surgieron luego de que se mencionara a Roque Cornejo, el senador libertario que juró esta semana y que anticipó un rol confrontativo dentro del recinto. Moreno remarcó que aún no lo conoce, pero confió en que será posible construir una dinámica parlamentaria equilibrada.

“Ojalá podamos trabajar con diálogo. Si él puede ayudar con Nación, mejor. Todo lo que aporte gestión sirve”, dijo.

“Cuando el Partido Obrero tuvo un senador y nueve concejales. Decían ‘no a todo’. Si pasa lo mismo, no se puede avanzar”, recordó.

Para Moreno, la Legislatura debe evitar caer en bloqueos que frenen obras o gestión para los municipios.

“Si no hay voluntad de trabajar, es problema de ellos. Yo siempre trabajé en equipo. El Senado tiene que pensar en la gente”, completó Moreno.