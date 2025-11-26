Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Moreno pide diálogo en el Senado y avisa a LLA: “No queremos otro ‘no a todo’”
El senador por La Caldera aseguró que está dispuesto a construir consensos, pero dejó un mensaje directo para el sector opositor, quien tendrá representación en ambas cámaras legislativas.Política26/11/2025Ivana Chañi
En Agenda Abierta, el intendente de Vaqueros y senador por el departamento La Caldera, Daniel Moreno, anticipó cómo será su desembarco en la Legislatura y marcó una línea clara para el nuevo escenario político: diálogo, acuerdos y un rol activo del Senado. En ese marco dejó una advertencia explícita hacia La Libertad Avanza, fuerza que por primera vez ocupará una banca en la Cámara Alta.
“No queremos otro ‘no a todo’. El diálogo en política es fundamental”, afirmó, al referirse a lo que espera del bloque libertario y al recordar experiencias legislativas de posturas inflexibles.
Las declaraciones surgieron luego de que se mencionara a Roque Cornejo, el senador libertario que juró esta semana y que anticipó un rol confrontativo dentro del recinto. Moreno remarcó que aún no lo conoce, pero confió en que será posible construir una dinámica parlamentaria equilibrada.
“Ojalá podamos trabajar con diálogo. Si él puede ayudar con Nación, mejor. Todo lo que aporte gestión sirve”, dijo.
“Cuando el Partido Obrero tuvo un senador y nueve concejales. Decían ‘no a todo’. Si pasa lo mismo, no se puede avanzar”, recordó.
Para Moreno, la Legislatura debe evitar caer en bloqueos que frenen obras o gestión para los municipios.
“Si no hay voluntad de trabajar, es problema de ellos. Yo siempre trabajé en equipo. El Senado tiene que pensar en la gente”, completó Moreno.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, desmintió la figura de "presa política" para Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió que evita reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta que haya soluciones concretas a los reclamos provinciales.
Adorni encabezó su primera reunión de Gabinete
Presentó el esquema de seguimiento que aplicará sobre todas las carteras. Milei estuvo presente, pero la conducción del encuentro quedó en manos del funcionario.
El gobernador de Catamarca buscaría agrupar a sus cuatro diputados y negociar un interbloque con otros mandatarios provinciales para fortalecer su perfil dialoguista.
“Es una buena oportunidad para que el gobernador prestigie la Corte de Justicia”
El especialista en Derecho Constitucional advirtió que la renovación parcial del máximo tribunal salteño puede convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la institucionalidad.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.