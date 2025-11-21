En concierto especial, el Coro de Personas Mayores celebrará su aniversario

Este sábado 22 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Música, el Coro Provincial de las Personas Mayores conmemora su tercer aniversario con un emotivo concierto en la Capilla del Seminario, Mitre 892.

Desde su creación en 2022, este proyecto se ha consolidado como una verdadera política de Estado, resultado de un trabajo articulado y visionario entre la Secretaría de las Personas Mayores, a cargo de Juan Carlos Villamayor y la Secretaría de Cultura, a través de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia.

Más allá de la excelencia artística que le imprimen el maestro Ariel Muñoz, Blanca Zintak y María Lidia Muñoz, el Coro —integrado por cerca de 150 voces llenas de historia— es un espacio de profunda contención social y afectiva. Es el lugar donde las personas mayores de 60 años no solo aprenden a cantar, sino que tejen y sostienen vitales lazos de amistad entre pares y reafirman su pertenencia y su valor en la sociedad. Cada ensayo es una inyección de vitalidad, un abrazo sonoro que demuestra que el canto es un poderoso motor para la alegría y el bienestar.

En este marco de celebración, el secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, enfatizó el compromiso del gobierno con este sector de la población: "Este coro es mucho más que música; es la demostración palpable de que la edad es solo un número cuando hay ganas y políticas públicas que acompañan. Ver a cerca de 150 adultos mayores vibrar en cada nota es confirmar que estamos en el camino correcto. Es nuestro deber, como Estado, garantizarles espacios de plenitud y desarrollo"

El concierto aniversario de este sábado promete ser una velada inolvidable donde el repertorio, elegido con el corazón, reflejará la trayectoria y la profunda conexión de sus integrantes.

La Secretaría de las Personas Mayores extiende una cálida invitación a la comunidad a acompañar esta celebración. Acercarse a la Capilla del Seminario este sábado 22 de noviembre no es solo asistir a un concierto, es sumarse a un homenaje a la vida, al arte y a la sabiduría de las personas mayores. La presencia de la comunidad es el mejor aplauso para reconocer esta valiosa política de Estado.