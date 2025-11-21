El segundo disco de Soda Stereo marcó una bisagra dentro de la historia de la banda. “Juego de seducción”, “Cuando pase el temblor” y el tema que le dio nombre al álbum, entre otros, marcaron una época.
En concierto especial, el Coro de Personas Mayores celebrará su aniversario
La celebración, que coincide con el Día de la Música, será a las 19:30 en la Capilla Cristo Rey, Mitre 892, la iglesia del Seminario.Cultura & Espectáculos21/11/2025
Este sábado 22 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Música, el Coro Provincial de las Personas Mayores conmemora su tercer aniversario con un emotivo concierto en la Capilla del Seminario, Mitre 892.
Desde su creación en 2022, este proyecto se ha consolidado como una verdadera política de Estado, resultado de un trabajo articulado y visionario entre la Secretaría de las Personas Mayores, a cargo de Juan Carlos Villamayor y la Secretaría de Cultura, a través de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia.
Más allá de la excelencia artística que le imprimen el maestro Ariel Muñoz, Blanca Zintak y María Lidia Muñoz, el Coro —integrado por cerca de 150 voces llenas de historia— es un espacio de profunda contención social y afectiva. Es el lugar donde las personas mayores de 60 años no solo aprenden a cantar, sino que tejen y sostienen vitales lazos de amistad entre pares y reafirman su pertenencia y su valor en la sociedad. Cada ensayo es una inyección de vitalidad, un abrazo sonoro que demuestra que el canto es un poderoso motor para la alegría y el bienestar.
En este marco de celebración, el secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, enfatizó el compromiso del gobierno con este sector de la población: "Este coro es mucho más que música; es la demostración palpable de que la edad es solo un número cuando hay ganas y políticas públicas que acompañan. Ver a cerca de 150 adultos mayores vibrar en cada nota es confirmar que estamos en el camino correcto. Es nuestro deber, como Estado, garantizarles espacios de plenitud y desarrollo"
El concierto aniversario de este sábado promete ser una velada inolvidable donde el repertorio, elegido con el corazón, reflejará la trayectoria y la profunda conexión de sus integrantes.
La Secretaría de las Personas Mayores extiende una cálida invitación a la comunidad a acompañar esta celebración. Acercarse a la Capilla del Seminario este sábado 22 de noviembre no es solo asistir a un concierto, es sumarse a un homenaje a la vida, al arte y a la sabiduría de las personas mayores. La presencia de la comunidad es el mejor aplauso para reconocer esta valiosa política de Estado.
El MAAM celebra 21 años con nuevos desafíos en investigación y conservaciónCultura & Espectáculos20/11/2025
“Más que un museo, es un espacio cultural con colores, divergencia, pluralidad, hasta con polémica” expresó su director, Mario Bernaski, quien además adelantó que en 2026 se proyecta fortalecer el conocimiento de “las tres cumbres” como lugares sagrados: Llullaillaco, Quehuar y Chuscha.
Realizarán un “Encuentro de Bandas” en el Cabildo y plaza Alvarado por el Día de la MúsicaCultura & Espectáculos19/11/2025
En el marco del Día de la Música, los eventos se desarrollarán el viernes 21 y el domingo 23. Las propuestas reunirán a las bandas de la Municipalidad, el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.
Se realiza en el marco del evento de “México, Magia y Diseño” a partir de las 18 horas en el salón de Copaipa, además habrá un desfile temático de alta costura y la exposición de huipiles originales.
Un Klimt hace historia: “Retrato de Elisabeth Lederer” se vendió por USD 236 millonesCultura & Espectáculos19/11/2025
La obra superó todos los récords del arte moderno en subasta tras una batalla de 20 minutos entre seis pujadores, quedando solo detrás del “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci.
Con 33 galerías y más de 2.500 artistas, se prepara una nueva edición de la Feria de Arte SaltaCultura & Espectáculos18/11/2025
Será con entrada gratuita del 21 a 23 de noviembre con artistas de todo el país poniendo foco en los del NOA. “Queremos instalar que el arte es accesible para todos”, enfatizaron.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.