Claudio Úbeda resaltó el momento de Boca: "Sabemos que vamos a pelear"

El entrenador “Xeneize” analizó la victoria ante Talleres y remarcó la importancia de haber encontrado el 11. Además, Merentiel y Paredes remarcaron la actuación de Marchesín, que tapó un penal cuando el partido iba 1-0.

Deportes24/11/2025

Boca venció a Talleres y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura con un equipo que se consolida partido a partido. Luego del encuentro, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y se mostró conforme con el equipo.

"El equipo está muy bien en todo sentido. Cuando los resultados empiezan a ser favorables, uno empieza a sentirse mejor aún, con más piernas y más ganas; lo va provocando el sentirse seguro. El equipo entiende a lo que tiene que jugar, tiene confianza porque ve que gana y ayuda a tener un mejor rendimiento físico", indicó Úbeda en conferencia de prensa.

Luego, agregó: "El jugador de Boca sabe transitar la responsabilidad de que tiene que salir primero. Tenemos esa responsabilidad. Sabemos que vamos a pelear", pensando ya en el duelo ante Argentinos Juniors de los cuartos de final.

 

