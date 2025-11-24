En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
Claudio Úbeda resaltó el momento de Boca: "Sabemos que vamos a pelear"
El entrenador “Xeneize” analizó la victoria ante Talleres y remarcó la importancia de haber encontrado el 11. Además, Merentiel y Paredes remarcaron la actuación de Marchesín, que tapó un penal cuando el partido iba 1-0.Deportes24/11/2025
Boca venció a Talleres y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura con un equipo que se consolida partido a partido. Luego del encuentro, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y se mostró conforme con el equipo.
"El equipo está muy bien en todo sentido. Cuando los resultados empiezan a ser favorables, uno empieza a sentirse mejor aún, con más piernas y más ganas; lo va provocando el sentirse seguro. El equipo entiende a lo que tiene que jugar, tiene confianza porque ve que gana y ayuda a tener un mejor rendimiento físico", indicó Úbeda en conferencia de prensa.
Luego, agregó: "El jugador de Boca sabe transitar la responsabilidad de que tiene que salir primero. Tenemos esa responsabilidad. Sabemos que vamos a pelear", pensando ya en el duelo ante Argentinos Juniors de los cuartos de final.
Boca aprovechó a un Merentiel inspirado y se impuso al Talleres de Tevez para meterse en cuartos de finalDeportes24/11/2025
El “xeneize” venció a la “T” por 2-0, gracias a un doblete de Miguel Ángel Merentiel en estado de gracia. Sobre el final del primer tiempo, Agustín Marchesín desvió un tiro penal que pudo haber torcido el desarrollo del encuentro. En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Claudio Úbeda medirá fuerzas con Argentinos Juniors.
Después de cumplir la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, el exjugador de Sevilla y Monza reapareció en el Padova. Una molestia demoró su debut, pero el público lo recibió con cariño en un partido que terminó en derrota. El fin de semana también dejó el esperado retorno de Paul Pogba.
Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó a Cincinnati y jugará su primera final de conferenciaDeportes24/11/2025
El astro argentino anotó un gol y repartió tres asistencias en la goleada por 4-0 ante Cincinnati en las semifinales del certamen doméstico. Es la primera vez en su historia que el equipo “Rosa” llega a esta instancia.
Más que un clásico: con la vuelta de varios ex, River visita a Racing en busca del pase de rondaDeportes24/11/2025
El “Millonario” arrastra resultados negativos en sus últimas presentaciones, y buscará retomar el camino de la victoria. La “Academia” quiere sacarse la espina tras la eliminación por Copa Argentina.
Del “no es culpa nuestra” de Di María al “es una falta de respeto” de Holan: las voces de Rosario Central tras el pasillo de espalda de EstudiantesDeportes24/11/2025
“¿El pasillo de Estudiantes? Una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada; fue una decisión del Comité Ejecutivo de AFA, al cual le agradezco la distinción para Rosario Central”, aseguró el entrenador. “No es culpa nuestra, ninguno dijo nada y nosotros nos sentimos campeones”, añadió el “Fideo”.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.