Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
Sáenz celebró el Súper TC2000: "Proyecta a Salta en todo el país"
El Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta vivió hoy domingo una jornada inolvidable con la competencia del Súper TC2000.Deportes23/11/2025Ivana Chañi
El Súper TC2000 registró un éxito sin precedentes este domingo, atrayendo a más de 50 mil visitantes durante todo el fin de semana. El gobernador Gustavo Sáenz celebró la masiva concurrencia en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
"Salta volvió a demostrar su capacidad para recibir grandes eventos deportivos", publicó el mandatario en sus redes, subrayando la masiva y exitosa convocatoria.
Este evento no solo se consolida como una fiesta para los amantes del automovilismo, sino que también ejerce un impacto directo y positivo en la región. El gobernador Sáenz hizo hincapié en el doble beneficio de la competencia: impulsar el turismo y fortalecer la economía local al movilizar una gran cantidad de personas de todo el país.
El mandatario provincial extendió sus felicitaciones a todos los protagonistas del automovilismo: "Felicitaciones a Emiliano Stang por una victoria impecable y a cada equipo y piloto que fue parte de esta competencia que impulsa el turismo, fortalece la economía local y proyecta a Salta en todo el país".
El éxito del Súper TC2000 reafirma el compromiso de la provincia con la organización de espectáculos de primer nivel y la consolidación de Salta como un destino predilecto para el turismo deportivo a escala nacional.
"¡Gracias a todos los que eligieron nuestra provincia!", concluyó el gobernador Sáenz.
Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.