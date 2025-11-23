Sáenz celebró el Súper TC2000: "Proyecta a Salta en todo el país"

El Súper TC2000 registró un éxito sin precedentes este domingo, atrayendo a más de 50 mil visitantes durante todo el fin de semana. El gobernador Gustavo Sáenz celebró la masiva concurrencia en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

"Salta volvió a demostrar su capacidad para recibir grandes eventos deportivos", publicó el mandatario en sus redes, subrayando la masiva y exitosa convocatoria.

Este evento no solo se consolida como una fiesta para los amantes del automovilismo, sino que también ejerce un impacto directo y positivo en la región. El gobernador Sáenz hizo hincapié en el doble beneficio de la competencia: impulsar el turismo y fortalecer la economía local al movilizar una gran cantidad de personas de todo el país.

El mandatario provincial extendió sus felicitaciones a todos los protagonistas del automovilismo: "Felicitaciones a Emiliano Stang por una victoria impecable y a cada equipo y piloto que fue parte de esta competencia que impulsa el turismo, fortalece la economía local y proyecta a Salta en todo el país".

El éxito del Súper TC2000 reafirma el compromiso de la provincia con la organización de espectáculos de primer nivel y la consolidación de Salta como un destino predilecto para el turismo deportivo a escala nacional.

"¡Gracias a todos los que eligieron nuestra provincia!", concluyó el gobernador Sáenz.