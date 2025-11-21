Fin de semana XL: el Tren a las Nubes opera con ocupación plena y ya planifica el verano

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, confirmó por Aries que el servicio llega al fin de semana largo con altos niveles de ocupación y pasajes agotados para la salida del sábado.
Vidal detalló que la formación tuvo salida el jueves con un 75% de ocupación, mientras que para el sábado “no queda un solo lugar disponible”.
Recordó que el tren opera con salidas martes, jueves y sábados, y que este fin de semana extra largo se terminó de conformar tras la decisión presidencial de sumar un feriado puente, lo que generó un movimiento turístico mayor al previsto inicialmente.
El titular del Tren a las Nubes explicó que la temporada actual se extiende, como todos los años, desde los primeros días de enero hasta el primer fin de semana de diciembre.
“La última salida será el 6 de diciembre. A partir de allí aprovechamos para descansar al equipo y encarar tareas de mantenimiento profundo”, indicó.
Entre esos trabajos mencionó el bajado de coches y locomotoras hacia Salta capital para realizar cambio de ruedas, pintura y reacondicionamiento general, de cara a la próxima temporada.
“Durante el año hacemos mantenimiento preventivo, pero diciembre es clave para dejar todo a punto, porque prácticamente el tren no para”, aseguró.
Vidal adelantó que el Tren a las Nubes tiene previsto reanudar sus salidas el 6 de enero, en coincidencia con la festividad de Reyes Magos, iniciando formalmente la temporada 2026.
