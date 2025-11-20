El Senado aprobó cambios en la ley de licencia por maternidad o paternidad adoptiva

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Provincia, los legisladores aprobaron el proyecto que establece cambios en la ley de licencias por maternidad o paternidad adoptiva.

Según explicó la senadora Alejandra Navarro, representante de Ante, el objetivo es actualizar la redacción de la norma a los principios de igualdad y no discriminación, ya que el texto vigente – señaló – restringe la posibilidad de gozar de licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero.

“Esto constituye una limitación que atenta ante el principio de igualdad ante la ley. El derecho debe ser centrado en la adopción y la guarda. La ley debe garantizar que todos los trabajadores gocen de los mismos derechos, independientemente de su estado civil”, aseguró.

Para Navarro, es fundamental que la licencia por 120 días se haga efectiva en todos los casos, ya que la modificación promueve la corresponsabilidad parental y reconoce las distintas composiciones familiares de la actualidad.

“El texto original se basa en un modelo familiar ya superado. Al eliminar la mención del estado civil del masculino persigue la igualdad ante la ley de todos los trabajadores de la provincia, pone en foco las necesidades y derechos del niño”, finalizó la senadora.