El Senado aprobó cambios en la ley de licencia por maternidad o paternidad adoptiva

El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Provincia, los legisladores aprobaron el proyecto que establece cambios en la ley de licencias por maternidad o paternidad adoptiva.
Según explicó la senadora Alejandra Navarro, representante de Ante, el objetivo es actualizar la redacción de la norma a los principios de igualdad y no discriminación, ya que el texto vigente – señaló – restringe la posibilidad de gozar de licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero.
“Esto constituye una limitación que atenta ante el principio de igualdad ante la ley. El derecho debe ser centrado en la adopción y la guarda. La ley debe garantizar que todos los trabajadores gocen de los mismos derechos, independientemente de su estado civil”, aseguró.
Para Navarro, es fundamental que la licencia por 120 días se haga efectiva en todos los casos, ya que la modificación promueve la corresponsabilidad parental y reconoce las distintas composiciones familiares de la actualidad.
“El texto original se basa en un modelo familiar ya superado. Al eliminar la mención del estado civil del masculino persigue la igualdad ante la ley de todos los trabajadores de la provincia, pone en foco las necesidades y derechos del niño”, finalizó la senadora.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
La Cámara de Senadores salteña dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial a esta actividad. Salta es una plaza reconocida en la materia.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.