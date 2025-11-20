Con un panorama incierto, esperan un repunte turístico en el fin de semana extra largo

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.Salta20/11/2025
Este viernes arranca un fin de semana extra largo por la combinación del tradicional feriado por el Día de la Soberanía Nacional -trasladado al lunes 24-, acompañado del viernes 21 declarado día no laborable con fines turísticos.
“El turismo ha cambiado, la forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento, no hace reservas, así que entendemos que para el fin de semana vamos a tener un incremento de ocupación hotelera”, expresó la presidenta de la Cámara de Agencias de Turismo, Lía Rivella, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Según el último relevamiento del ente de turismo municipal, la Ciudad registraba un 53% de ocupación, aunque se estima que los números podrían subir. En el interior, localidades como Cafayate registran un 90% de ocupación hotelera, al igual que Rosario de la Frontera con un 70% gracias a la realización de eventos y convenciones.
“Para las agencias de viajes es otra la realidad. Si bien estamos con un movimiento interesante, mucho mejor que los meses anteriores, la gente llega en su vehículo, entonces no toma excursiones, o las toma recién acá cuando se aloja, todo ha cambiado”, señaló.
Respecto a la temporada de verano, Rivella se mostró optimista ante la promoción conjunta entre el sector hotelero, gastronómico y de agencias de viaje, esperando tener “un verano normal”.
“La temporada de verano siempre ha sido baja, históricamente, para Salta, pero creo que con todo el esfuerzo que estamos haciendo promocional y trabajando todos juntos, somos optimistas en que vamos a tener un verano normal por lo menos. Veníamos como muy caídos en la actividad”, resaltó.
Finalmente, la referente de agencias de viaje señaló que, para viajar, los salteños eligen destinos internacionales como el Caribe o Brasil, incentivado por la conectividad aérea.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La Cámara de Senadores salteña dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial a esta actividad. Salta es una plaza reconocida en la materia.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.