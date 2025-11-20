La cría del Caballo Peruano de Paso fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la provincia

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia dio sanción definitiva al proyecto de ley que establece la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de la cría del Caballo Peruano de Paso en Salta.

Al respecto, el representante de Cachi – Walter Wayar – aseguró que la provincia tiene una ligazón con este animal desde hace mucho tiempo y que, incluso, los salteños pudieron observar la prestancia de este animal por lo que lo fueron haciendo propio.

“Al caballo peruano los salteños lo criaron y disfrutaron, pero un conjunto de criadores hicieron grandes inversiones mejorando la genética, haciendo que Salta sea una plaza importante en la materia, ganando premios y demás”, señaló el legislador.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.