El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformas

Previo a la presentación de las propuestas en las que estuvieron trabajando durante casi seis meses, los integrantes del Consejo de Mayo mantendrán una nueva reunión en Casa Rosada tras el fin de semana largo.

Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario, ya que éste es presidido por el jefe de Gabinete. Es decir, hasta ahora Guillermo Francos había encabezado todos esos encuentros.

Tras ser designados sus miembros por decreto del Poder Ejecutivo, la primera reunión del Consejo de Mayo fue el 24 de junio pasado.

La mesa tuvo a su cargo la elaboración de propuestas vinculadas a los 10 puntos del Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó con la mayoría de los gobernadores en julio de 2024. Entre esos ítems figuraban las reformas laboral, tributaria y previsional, siempre bajo la premisa del "equilibrio fiscal innegociable".

Según indicó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando se presentó a defender el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el resultado del trabajo del Consejo de Mayo se conocería el próximo 15 de diciembre.

La reforma laboral cobró la mayor centralidad a corto plazo, dado que la intención del Gobierno es que durante el último mes del año comience su discusión en el Senado.

Además del jefe de Gabinete, el Consejo está integrado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, por el Poder Legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre de las empresas.

