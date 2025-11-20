El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformas
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.Política20/11/2025
Previo a la presentación de las propuestas en las que estuvieron trabajando durante casi seis meses, los integrantes del Consejo de Mayo mantendrán una nueva reunión en Casa Rosada tras el fin de semana largo.
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario, ya que éste es presidido por el jefe de Gabinete. Es decir, hasta ahora Guillermo Francos había encabezado todos esos encuentros.
Tras ser designados sus miembros por decreto del Poder Ejecutivo, la primera reunión del Consejo de Mayo fue el 24 de junio pasado.
La mesa tuvo a su cargo la elaboración de propuestas vinculadas a los 10 puntos del Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó con la mayoría de los gobernadores en julio de 2024. Entre esos ítems figuraban las reformas laboral, tributaria y previsional, siempre bajo la premisa del "equilibrio fiscal innegociable".
Según indicó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando se presentó a defender el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el resultado del trabajo del Consejo de Mayo se conocería el próximo 15 de diciembre.
La reforma laboral cobró la mayor centralidad a corto plazo, dado que la intención del Gobierno es que durante el último mes del año comience su discusión en el Senado.
Además del jefe de Gabinete, el Consejo está integrado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, por el Poder Legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre de las empresas.
Parlamentario.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Gobierno dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6.467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.