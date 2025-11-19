Moldes: prisión perpetua para los dos acusados del homicidio de los hermanos Suárez

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y contra José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía (dos hechos) en concurso real.

Este miércoles, al reanudarse la audiencia, realizó sus alegatos la defensa del imputado Suárez. Solicitaron que sea condenado a la pena de 14 años de prisión como autor del delito de robo calificado or el uso de llave verdadera y en forma subsidiaria, la pena de 14 años como autor del delito de homicidio en ocasión de robo.

Luego se dio lugar a las réplicas y dúplicas y a las últimas palabras de ambos acusados.

Luego de deliberar, el juez Eduardo Sángari, dio a conocer el veredicto, donde condenó a Suárez y a Chávez Herrera a la pena de prisión perpetua por los delitos por los que llegaron acusados.

En el caso de Suárez, se revocó la condicionalidad de una pena impuesta anteriormente por violencia de género y se unificó con la pena de prisión perpetua.

Ambos serán trasladados a la Unidad Carcelaria 1 y una vez firme la sentencia, serán registrados en el Banco de Datos Genéticos.

El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2024 en una finca de la localidad, donde dos hermanos fueron encontrados sin vida. El hijo de uno de los fallecidos y un amigo, fueron encontrados penalmente responsables del violento hecho.