El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Seguridad advirtió “protestas pacíficas, ante violencia, las fuerzas actuarán”
Ante el paro de ATE, el Ministerio recordó que se actuará contra cualquier situación violenta durante las manifestaciones de la jornada.Argentina19/11/2025Agustina Tolaba
El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales, en el que hizo un llamado a la calma en el marco del paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según el mensaje, “las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las Fuerzas actuarán para restablecer el orden”. La cartera nacional enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la circulación en las calles.
El paro de ATE se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y cuenta con un acatamiento que, según los gremialistas, supera el 90% entre empleados públicos en todo el país. Los trabajadores se concentran frente a la Secretaría de Trabajo y en otros puntos estratégicos, con la intención de visibilizar su reclamo y exigir la preservación de derechos laborales y previsionales.
Las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las Fuerzas actuarán para restablecer el orden. pic.twitter.com/3RrKwPZ0fS— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) November 19, 2025
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) emitió un informe que califica de "alarmante" la situación del sector autopartista nacional.
Trabajadores de Vialidad Nacional se movilizan: "Estamos bajo la línea de pobreza"Argentina21/11/2025
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el estado de alerta y movilización con asambleas en todos los distritos del país.
Tras dejar el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán asumirá un cargo en el directorio de YPFArgentina20/11/2025
Reemplazará a Carlos Bustos, un hombre cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor desde junio de 2023, consolidando el repunte iniciado en octubre y mostrando una recuperación generalizada.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.