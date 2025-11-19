Seguridad advirtió “protestas pacíficas, ante violencia, las fuerzas actuarán”

Ante el paro de ATE, el Ministerio recordó que se actuará contra cualquier situación violenta durante las manifestaciones de la jornada.

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales, en el que hizo un llamado a la calma en el marco del paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según el mensaje, “las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las Fuerzas actuarán para restablecer el orden”. La cartera nacional enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la circulación en las calles.

El paro de ATE se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y cuenta con un acatamiento que, según los gremialistas, supera el 90% entre empleados públicos en todo el país. Los trabajadores se concentran frente a la Secretaría de Trabajo y en otros puntos estratégicos, con la intención de visibilizar su reclamo y exigir la preservación de derechos laborales y previsionales.

