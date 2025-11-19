Seguridad advirtió “protestas pacíficas, ante violencia, las fuerzas actuarán”

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales, en el que hizo un llamado a la calma en el marco del paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según el mensaje, “las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las Fuerzas actuarán para restablecer el orden”. La cartera nacional enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la circulación en las calles.

El paro de ATE se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y cuenta con un acatamiento que, según los gremialistas, supera el 90% entre empleados públicos en todo el país. Los trabajadores se concentran frente a la Secretaría de Trabajo y en otros puntos estratégicos, con la intención de visibilizar su reclamo y exigir la preservación de derechos laborales y previsionales.