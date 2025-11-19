La Rural alertó por la Ley Fiscal de Kicillof: “Genera un escenario de inseguridad normativa”

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestaron su “preocupación” frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y reclamaron que “sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”.

“Advertimos que el proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”, manifestó la entidad que preside Nicolás Pino e integra la mesa de enlace.

“En particular, señalamos que el Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”, alertaron los ruralistas.

Por otro lado, indicaron que el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando la “capacidad de planificación” de los productores.

“El esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”, enfatizaron.

En ese sentido, consideraron que “la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa”.

“Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, enfatizaron.

Por último, recordaron que “miles de hectáreas están bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”.

Al respecto, señalaron que los productores vienen haciendo frente a “un alto tributo” provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota).

“Todo esto nos obliga, una vez más, a reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires”, concluyó el comunicado.

Con información de TN