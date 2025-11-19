El Gobierno concesionó 741 km de rutas clave del corredor Mercosur sin subsidios

El Gobierno nacional otorgó la concesión de dos tramos de rutas vitales para la salida de la producción hacia el Mercosur, mediante un esquema que no contempla el pago de subsidios y su financiación será íntegra mediante peajes.

Se trata 741 kilómetros correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión que involucra una serie de rutas que atraviesan varias provincias del litoral, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La traza concesionada forma parte del corredor del Mercosur, un eje para el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, que conecta con cuatro pasos fronterizos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

A través de la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte publicada hoy en el Boletín Oficial se formalizó la operación.

La firma Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión del Tramo Oriental, que comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, precisó un comunicado oficial que recibió Noticias Argentinas.

Por su parte, las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. fueron adjudicatarias de la concesión del Tramo Conexión.

Este tramo incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

En etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones incorporará nuevos tramos a concesionar hasta alcanzar una extensión total superior a los 9.000 kilómetros.

El Poder Ejecutivo justificó la elección de los ganadores argumentando que sus ofertas "se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público".