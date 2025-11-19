El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Gobierno descontará el día a empleados públicos que adhieran al paro de ATE
El sindicato denunció la medida como “amenaza ilegal” y mantiene movilizaciones contra la reforma laboral de Javier Milei, con un acatamiento superior al 90%.Política19/11/2025
El Gobierno les descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro de hoy que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Desde el sindicado calificaron la medida del Ejecutivo como una “amenaza ilegal”.
El gremio que lidera Rodolfo Aguiar se movilizará contra la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei desde las 12 frente a la Secretaría de Trabajo. “Vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta reforma”, advirtió el sindicalista.
El secretario general de ATE aseguró que cuenta con un acatamiento que supera el 90% en todo el país. “El derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó e insistió que “es inconstitucional el descuento del día por paro”.
“Esta medida que anuncia el gobierno de descontar el día forma parte de las maniobras, las provocaciones y las amenazas que ha decidido llevar adelante desde el mismo momento que nosotros definíamos la medida de fuerza para rechazar la reforma laboral regresiva”, planteó Aguiar.
En cuanto a la reforma, desde ATE manifiestan que las modificaciones que analiza aplicar la gestión de Javier Milei “van a restringir el derecho de huelga y hasta prohibir todas las asambleas”.
Hora antes, el dirigente gremial había advertido: “Si para frenar la reforma tenemos que salir a las rutas en Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”.
Con información de TN
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.