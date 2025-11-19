Gobierno descontará el día a empleados públicos que adhieran al paro de ATE

⁠El Gobierno les descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro de hoy que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Desde el sindicado calificaron la medida del Ejecutivo como una “amenaza ilegal”.

El gremio que lidera Rodolfo Aguiar se movilizará contra la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei desde las 12 frente a la Secretaría de Trabajo. “Vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta reforma”, advirtió el sindicalista.

El secretario general de ATE aseguró que cuenta con un acatamiento que supera el 90% en todo el país. “El derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó e insistió que “es inconstitucional el descuento del día por paro”.

“Esta medida que anuncia el gobierno de descontar el día forma parte de las maniobras, las provocaciones y las amenazas que ha decidido llevar adelante desde el mismo momento que nosotros definíamos la medida de fuerza para rechazar la reforma laboral regresiva”, planteó Aguiar.

En cuanto a la reforma, desde ATE manifiestan que las modificaciones que analiza aplicar la gestión de Javier Milei “van a restringir el derecho de huelga y hasta prohibir todas las asambleas”.

Hora antes, el dirigente gremial había advertido: “Si para frenar la reforma tenemos que salir a las rutas en Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”.

