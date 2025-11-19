Aguiar cruzó a Bullrich y la mandó a perseguir narcos en lugar de trabajadores y jubilados

Un fuerte cruce se produjo este miércoles entre el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a raíz de un mensaje publicado por la funcionaria en la red X.

Bullrich había escrito un “recordatorio” dirigido a quienes —según afirmó— tienen como “trabajo provocar la crisis de este Gobierno”. En el mismo mensaje, la ministra señaló:

“¿Quieren marchar contra Trump, Milei, el FMI y una modernización que ni conocen? Perfecto, respeten el protocolo, sobre la vereda y sin violencia.”

El posteo retomó expresiones que la titular de Seguridad ya había planteado a fines de octubre durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cuando defendió la aplicación estricta del protocolo antipiquetes.

Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos! https://t.co/VzyXETdWIV — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 19, 2025

La respuesta de Rodolfo Aguiar no tardó en llegar. El dirigente de ATE escribió:

“Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos.”

El mensaje apuntó directamente al accionar del Ministerio de Seguridad en el contexto de paros, protestas y reclamos estatales frente al ajuste nacional. Aguiar cuestionó además lo que consideró una estrategia oficial de “provocar la crisis” y de responsabilizar a los sindicatos por la conflictividad social.

El intercambio vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y los gremios estatales en un escenario donde se prevén nuevas medidas de fuerza, particularmente en rechazo a la política salarial y las iniciativas de reforma laboral.