Aguiar cruzó a Bullrich y la mandó a perseguir narcos en lugar de trabajadores y jubilados

El líder de ATE Nacional arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras un posteo sobre las protestas y la instó a perseguir narcos, no trabajadores para justificar el sueldo.

Política19/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

aguiar-bullrich-16042024-1786342

Un fuerte cruce se produjo este miércoles entre el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a raíz de un mensaje publicado por la funcionaria en la red X.

Bullrich había escrito un “recordatorio” dirigido a quienes —según afirmó— tienen como “trabajo provocar la crisis de este Gobierno”. En el mismo mensaje, la ministra señaló:

“¿Quieren marchar contra Trump, Milei, el FMI y una modernización que ni conocen? Perfecto, respeten el protocolo, sobre la vereda y sin violencia.”

El posteo retomó expresiones que la titular de Seguridad ya había planteado a fines de octubre durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cuando defendió la aplicación estricta del protocolo antipiquetes.

La respuesta de Rodolfo Aguiar no tardó en llegar. El dirigente de ATE escribió:

“Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos.”

El mensaje apuntó directamente al accionar del Ministerio de Seguridad en el contexto de paros, protestas y reclamos estatales frente al ajuste nacional. Aguiar cuestionó además lo que consideró una estrategia oficial de “provocar la crisis” y de responsabilizar a los sindicatos por la conflictividad social.

El intercambio vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y los gremios estatales en un escenario donde se prevén nuevas medidas de fuerza, particularmente en rechazo a la política salarial y las iniciativas de reforma laboral.

Te puede interesar
d9d9fabe-ae0c-49ea-9e13-884126a5dc57

Es ley el Presupuesto General de la Provincia 2026

Política20/11/2025

El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail