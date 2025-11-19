El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Paulón apuntó a Karina Milei por $Libra: “Es el nombre que se repite una y otra vez”
El diputado aseguró que el entramado superaba al exdirector de ANDIS y señaló a “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia como figuras centrales.Política19/11/2025
El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal), miembro de la comisión investigadora de la cripto estafa $Libra, afirmó que de los testimonios y pruebas que recabaron los legisladores surge que “Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia es el nombre que se repite una y otra vez”.
El legislador indicó que el entramado de irregularidades “vino de la mano de alguien más arriba” que el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y dijo que “claramente todo señala a Eduardo ‘Lule’ Menem y a Karina Milei, en el armado de esquemas de corrupción”.
Recalcó, además, que “la fiscalía de (Eduardo) Taiano y el juzgado de (Marcelo) Martínez Di Giorgi fueron muy poco colaborativos con la causa, en ningún momento facilitaron ningún tipo de trámite, y no nos ayudaron para que pudieran venir a declarar los funcionarios que estaban citados”.
Paulón lo expreso hoy en diálogo con Splendid AM 990, tras la presentación pública ayer de los resultados de la investigación parlamentaria, que según pudo saber Noticias Argentinas concluyó que el presidente Javier Milei prestó una "colaboración imprescindible" para la cripto estafa al promocionarla por su cuenta de la red social X.
Asimismo, el legislador dijo que “se pudieron identificar las transferencias” de dinero entre varios involucrados como Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, Hyden Davis y Sergio Morales, que coinciden con reuniones que se hacían en La Casa Rosada.
“Con esta información que se ha producido, la Justicia puede ahora tomar elementos y es importante que los tenga en su poder”, dijo y agregó que la comisión pudo “determinar que 111.000 personas fueron perjudicadas por esta estafa y solo 40 fueron beneficiadas, lo que habla claramente de un esquema armado deliberadamente para concretar y perpetrar una estafa”.
Paulón señaló que “la pregunta que no se logra responder, porque el que la tiene que responder es el presidente Javier Milei, es quién le dio el código de más de 30 elementos alfanuméricos, que no estaba publicado en ningún lado, y que es el que aparece” en el posteo de X del mandatario.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.